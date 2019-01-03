Скільки в новому році вартуватиме харчування дітей у садочках Чорткова

Міський голова Чорткова Володимир Шматько сьогодні провів чергове засідання виконкому, на котрому розглянуто 11 питань, включених до порядку денного.

На засіданні, зокрема, встановили вартість харчування дітей у закладах дошкільної освіти на 2019 рік.

У зв’язку із підвищенням мінімальної заробітної плати, ціни на продукти харчування рішенням виконавчого комітету встановлено розмір плати батьків за харчування дітей в закладах дошкільної освіти міста Чорткова за один день у розмірі:

– віком до 3-ох років – 10,60 грн.

– віком від 3-ох до 7 років – 15 грн.

Батьківська плата за харчування складає 60 відсотків від вартості харчування. Загальна вартість харчування однієї дитини в дитячих садочках із дотацією із міського бюджету складає:

– для дітей віком до 3-ох років – 17,60 грн.

– для дітей віком від 3-ох до 7 років – 25 грн.

Розмір плати за харчування для батьків, з числа багатодітних сімей, в яких двоє і більше дітей відвідують заклади дошкільної освіти, складає 50 %.

У той же час від плати за харчування у дитячих садочках звільнені:

– діти-сироти;

– діти, позбавлені батьківського піклування;

– батьки (особи, які їх замінюють) у сім’ях, де сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня прожиткового мінімуму;

– діти, батьки яких є учасниками АТО;

– діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, діти з інвалідністю;

– діти внутрішньо переміщених осіб.

На засіданні також присвоєно ряд поштових адрес на житлові приміщення, надано дозволи КП «Чортків дім» на зарахування коштів та списання з балансу будинку № 3 по вул. Л. Українки, затверджено план роботи виконавчого комітету міської ради на І квартал 2019 року, затверджено розрахунки з відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого постачання та інше.

Розглянувши усі питання порядку денного, члени виконкому прийняли відповідні рішення.