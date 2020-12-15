Тернопільщина посідає друге місце за показником впровадження відновлювальних джерел енергії, – Володимир Труш

Впровадження відновлювальних джерел енергії – це крок, зроблений на перспективу. Адже вплив процесу виробництва електроенергії на навколишнє середовище колосальний. Ці зміни ми відчуваємо щодня. А з часом вони тільки посилюватимуться.

На цьому наголосив голова обласної державної адміністрації Володимир Труш під час прес-конференції.

« Щоб попередити цю негативну тенденцію, Україна, як відповідальний європейський партнер, взяла курс на впровадження відновлювальних джерел енергії. На сьогодні їх частка у загальному виробництві електроенергії в країні досягла 11 %, в області – біля 9%. Тернопільщина посідає друге місце за показником впровадження відновлювальних джерел енергії. Як альтернативу, в області використовує енергію сонця, вітру та води. В регіоні розміщено 16 гідроелектростанцій, 2 вітрових та 2363 приватних та 34 промислових сонячних електростанцій. Збільшення обсягу відновлювальних джерел енергії та скорочення викидів СО2 залишається стратегічним напрямком роботи. Це один з шляхів, як захистити наше довкілля та зміцнити нашу енергетичну безпеку», – констатував Володимир Труш.

Крім того, сьогодні жителі області можуть скористатися державними програмами енергозбереження.

«На Тернопільщині є 3,5 тисячі багатоквартирних будинків, 250 тисяч будівель бюджетних установ та організацій і 260 тисяч домогосподарств. За класом споживання енергоефективності усі наші будівлі належать до класу енергоефективності G, тобто останній. Питоме споживання на 1 мкВ доходить до 280 кВт на годину, при нормативному 70. Населення дуже багато платить за енергоносії. Однак ми не можемо вплинути на ціну енергоносіїв, а лише можемо зменшити суму у платіжках, скориставшись програмами енергозбереження», – зазначає заступник начальника департаменту – начальник управління ЖКГ та енергозбереження департаменту архітектури, містобудування, ЖКГ та енергозбереження ОДА Софія Близнюк,

Відтак Урядовою програмою «Теплі кредити» в області протягом 2015–2020 років скористалось 12,5 тис. домогосподарств та 34 ОСББ на суму 258 млн гривень. З обласного бюджету відшкодовано 1,1 млн гривень на впровадження заходів з енергоефективності.

5 ОСББ уже підписали грантові угоди на 24,7 млн гривень з Фондом енергоефективності (Чортків – 2 ОСББ, Тернопіль – 2 ОСББ, с. Білокриниця Кременецького району – 1 ОСББ), який відшкодовує до 70 % від вартості проєкту комплексної термомодернізації будинків.

«Люди говорять, що не має грошей на реалізацію таких складних проєктів. Однак статистика доводить протилежне. Гроші є, вони у ваших платіжках. Питанням залишається чи заплатити частину тих грошей на модернізацію будинку, чи газопостачальній компанії. Рішення залишається власниками», – регіональний радник в Тернопільській області проєкту IFC з підтримки Фонду енергоефективності України Михайло Мельник.

Коли ОСББ хоче скористатися програмою, то їм необхідно звернутися до регіональних консультантів фонду IFS, які допоможуть оформити документи. Також представники роблять безкоштовний огляд будинку, аудит і попередньо рахує оскільки буде коштувати проєкт по енергозбереження.

Наразі в області активно користуються програмами енергозбереження. Відтак разом з органами місцевого самоврядування триває розробка програмами співфінансування з місцевих бюджетів. На 2021 рік уряд передбачає фінансування «Теплих кредитів», які розширяються — буде кредитування електромобілів, електрокомулюючих установок тощо. Також для громадських будівель Європейський інвестиційний банк у 2021 році виділить 300 млн. євро кредиту на проєкти з енергоефективності, що передбачає енергомодернізацію адміністративних будівель, шкіл, дитячих садків, культурних закладів і лікарень.