В одному з магазинів Тернополя виявили небезпечну ляльку

При перевірці характеристик іграшок в одному із магазинів міста Тернополя спеціалісти відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області відібрали дитячу іграшку ляльку «FROZEN II», арт. ХМ 1118, дата виготовлення – 2019р., виробник – Китай, ш/к 6903317205196 для проведення випробувань на її відповідність встановленим вимогам та на її безпечність.

Відповідно до протоколу випробувань №0833-1 від 01.12.2020р., отриманого з ДП «Тернопільстандартметрологія», іграшка не відповідає вимогам п. 7.2, 8.4, 8.12 ДСТУ EN71-1:2016, а саме:

– відсутня інформація про виробника;

– виявлено гострі кінці дроту, який кріпив іграшку до пакування;

– відбулося від’єднання монофіламентних волокон (при прикладенні зусилля 50±2Н).

Окрім цього, дитяча іграшка лялька «FROZEN II» не відповідає встановленим вимогам п. 27 Технічного регламенту безпечності іграшок, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2018р. №151, а саме на іграшці, її пакуванні відсутнє найменування, зареєстроване комерційне найменування, контактна поштова адреса виробника та імпортера.

Суб’єкту господарювання видане рішення про заборону надання на ринку дитячої іграшки ляльки «FROZEN II», арт. ХМ 1118, виробник – Китай, дата виготовлення – 2019р., ш/к 6903317205196.