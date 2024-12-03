Тернопільщина: за 11 місяців до бюджетів усіх рівнів надійшло понад 15,8 млрд гривень

Платники податків Тернопільщини продовжують підтримувати державу у складний воєнний час сплаченими податками. Завдяки цьому бюджет стабільно наповнюється коштами для забезпечення Збройних Сил України та соціальних виплат.

Так, упродовж січня-листопада цього року платники області спрямували до Зведеного бюджету України 15 млрд 829,2 млн грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з аналогічним періодом минулого року, який склав 2 млрд 816 млн грн або ж майже 22 відсотки. Про це повідомив в.о. начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Руслан Цвігун.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 7 млрд 928,6 млн гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок з доходів фізичних осіб – понад 3,5 млрд, податок на додану вартість – більш як 2,5 млрд та податок на прибуток – понад 1 млрд гривень.

Доходи місцевих бюджетів упродовж січня-листопада склали 7,9 млрд гривень.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави.