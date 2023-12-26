05:04 | 27.12.2023
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Тернопільщину відвідає Епіфаній

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29-30 грудня 2023 року Тернопільську єпархію відвідає предстоятель Православної Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

Програма перебування митрополита Епіфанія на Тернопільщині:

29 грудня

16:15 – зустріч Предстоятеля на кордоні Рівненської та Тернопільської областей.

17.00 – молебень за Україну у Свято-Миколаївському соборі м. Кременець (вул. Шевченка, 53).

30 грудня 

08:45 – зустріч Предстоятеля у храмі-пантеоні Святої праведної Анни на честь загиблих в україно-російській війні (с. Лішня Кременецького району).

09:00 – освячення храму, Божественна літургія, літія за загиблих воїнів та освячення меморіальних плит.

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