ТОП-5 закупівель Тернопільської області: автобуси від «Приватбанку» та військове будівництво

У Тернопількій області за минулий 2020 рік розподіли через систему електронних закупівель Prozorro 10,3 млрд грн, уклавши 101,6 тисяч угод. Як в більшості інших областей країни тут також найбільше коштів пішло на ремонти доріг. Лише Служба автомобільних доріг у Тернопільській області уклала угод на 5,2 млрд грн. Значна частина, а саме 2,3 млрд грн, витрачено з так званого «ковідного» фонду за програмою президента «Велике будівництво». До речі, область стала другою за кількістю «ковідних» коштів на дороги серед п’яти областей Західної України, перше місце посіла Закарпатська.

А от на подолання коронавірусної інфекції COVID-19 та протидію пандемії на Тернопільщіні витратили лише 476,1 млн грн. Найдорожчою угодою тут стала закупівля шести рентгенівських апаратів Тернопільським обласним управління охорони здоров’я за 29,1 млн грн. Апарати призначені для районних опорних лікарень області.

У даному рейтингу найдорожчих закупівель ми виокремимо лише найбільший підряд на ремонт доріг державного значення для того, щоб показати дорогі закупівлі і в інших галузях. З тих самих міркувань, ми також внесли до рейтингу лише одну найдорожчу закупівлю від «Тернопільобленерго», яке минулого року вкладало в розбудову своїх мереж значні суми.

ТОП-5 найдорожчих закупівель:

Ремонт 103 кілометрів дороги загального користування державного значення М-19 Доманове – Ковель – Чернiвцi – Тереблече буде завершений у вересні 2021 року за понад 1,5 млрд грн. Роботи тут веде ТОВ «Техно-Буд-Центр», яке належить Юрію Ханіну та Андрію Яремі. До 2011 року Ярема був співзасновником тютюнового монополіста ТОВ «Тедіс Україна» (стара назва – «Мегаполіс-Україна», але продав фірму що до того, як вона була оштрафована АМКУ за зловживання монопольним становищем. Щодо даної угоди, то виграти тендер «Техно-Буд-Центру» вдалось завдяки значному зниженню ціни під час аукціону – на 174 млн грн. Але вже за два тижні фірма звернулась до технічної ради Тернопільської САД щодо необхідності «додаткових робіт» і компенсувала собі значну частину знижки. Найдорожче технічне переоснащення у минулому році коштувало для ПАТ «Тернопільобленерго» 151,1 млн грн. Це угода з ТОВ «Елітар» на модернізацію підстанцій в населених пунктах області напругою 10-0,4 кВ, яку уклали в останній тиждень минулого року. А загалом у 2020 році «постачальник світла» в області уклав через систему Prozorro угод на 591 млн грн. Угоду на послуги фінансового лізінгу на суму 56,55 млн грн уклало комунальне підприємство «Тернопільелектротранс» для придбання 20 нових автобусів. Один автобус коштував місту 2,8 млн грн. А власність, оскільки це лізінгова угода, належить «Приватбанку», якому місту сплачуватиме 13,5% річних від суми залишку, поки не погасить заборгованість. Четверте місце рейтингу посіло будівництво нового пожежного депо в місті Чортків за 39,7 млн грн. Депо буде розташовуватись поблизу військової частини та розраховане на чотири спецавтомобіля. Угоду уклали лише 14 грудня з львівським підприємством «Мікрогіс», що належить Олександрові Репяху. Завершити будівництво планують до 10 грудня 2021 року. Також підприємство «Мікрогіс» виконало ще одне дороге будівництво в Чорткові. За 35,2 млн грн фірма провела капітальний ремонт контрольно-пропускного пункту технічної території військової частини А1915.