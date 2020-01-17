У будинок жительки на Борщівщині проник злочинець й виніс через вікно плазмовий телевізор

Працівники Борщівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження щодо жителя Мельниці-Подільської. Як вдалося встановити правоохоронцям парубок, 1992 року народження вчинив злочин, завдавши потерпілій матеріальних збитків на круглу суму.

Жінка повідомила, що в помешканні де тимчасово ніхто не проживає побувала стороння особа. До середини зловмисник потрапив пошкодивши вікно. Як наслідок з будинку зник плазмовий телевізор марки «LG».

У ході відпрацювань працівники поліції встановили, що на злочин пішов місцевий мешканець. Підозрюваний у скоєному протиправному вчинку зізнався. Майно поліцейські вилучили.

Перевіряється причетність краянина до вчинення аналогічних злочинів на території району.

Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «крадіжка».

Відділ комунікації поліції

Тернопільської області