У будинок жительки на Борщівщині проник злочинець й виніс через вікно плазмовий телевізор
Працівники Борщівського відділення поліції відкрили кримінальне провадження щодо жителя Мельниці-Подільської. Як вдалося встановити правоохоронцям парубок, 1992 року народження вчинив злочин, завдавши потерпілій матеріальних збитків на круглу суму.
Жінка повідомила, що в помешканні де тимчасово ніхто не проживає побувала стороння особа. До середини зловмисник потрапив пошкодивши вікно. Як наслідок з будинку зник плазмовий телевізор марки «LG».
У ході відпрацювань працівники поліції встановили, що на злочин пішов місцевий мешканець. Підозрюваний у скоєному протиправному вчинку зізнався. Майно поліцейські вилучили.
Перевіряється причетність краянина до вчинення аналогічних злочинів на території району.
Відомості про подію внесено в ЄРДР відповідно до частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України – «крадіжка».
Відділ комунікації поліції
Тернопільської області
Тернопільської області