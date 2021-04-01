Відмова від їжі під час посту потрібна для внутрішньої сили протистояння спокусі

У церковному календарі є кілька великих і важливих постів, яких дотримуються християни. Великий піст – найголовніший і найсуворіший у році. Його також називають Чотиридесятницею, оскільки основна частина посту триває 40 днів. Відразу після закінчення посту християни відзначають велике свято – Великдень. Піст встановлено на честь сорокаденних страждань Христа в пустелі перед своїм служінням. Тому Великий піст триває 40 днів. Останній тиждень перед Великоднем називається Страсним. У цей час харчові обмеження найсуворіші, оскільки віруючі згадують Таємну Вечерю, суд над Ісусом і його страту.

«У Великий піст церковний устав закликає повністю відмовитися від їжі тваринного походження»

Дата Великого посту не фіксована і залежить від дати Великодня. Цього року Великдень відзначається 2 травня. Таким чином Великий піст у 2021 році почався у понеділок, 15 березня, і триватиме до 1 травня включно. Чи дотримуються посту тернополяни, а також яка основна суть цьогорічного посту, запитали ми у священнослужителя.

Під час Великого посту християни очищають тіло та душу, таким чином готуючи себе до Великодня. Сам піст символізує важкий шлях, адже, аби наблизитися до Великодня, християни повинні подолати суворі обмеження. У цілому це не сувора дієта, а час молитви та утримання від веселощів. Упродовж усього Великого посту слід утримуватись від скоромної їжі (тваринного походження), гулянь, грішних помислів і вчинків. Також у цей час варто максимально відсторонитися від гніву, образ і засудження, а натомість дарувати більше добра оточуючим.

Крім того, під час Великого посту в церквах не проводять вінчання, а укладені в піст шлюби не благословляються. Також рекомендують відмовитись від подружньої близькості. Попри те обряди хрещення дозволені.

Найбільш суворими під час Великого посту є перший та останній тижні. У Великий піст церковний устав закликає повністю відмовитись від їжі тваринного походження. Це стосується м’яса, молока, яєць й усіх продуктів, до складу яких вони можуть входити. Щодо продуктів, які можна вживати, то це чорний хліб і злакові хлібці, різні крупи, всі бобові, гриби, свіжі овочі та фрукти, сухофрукти, різні соління та варення, горіхи й мед. Двічі за весь Великий піст можна посмакувати стравами з риби та морепродуктів – на Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) та у Вербну неділю (25 квітня).

У понеділок, середу та п’ятницю потрібно дотримуватись сухоїдіння. У ці дні дозволено вживати лише неварені страви без олії, серед яких вода, хліб, фрукти, овочі та компоти. А у вівторок і четвер можна вживати гарячу їжу без олії, тоді як у суботу та неділю – їжу з олією. Такі суворі правила Великого посту обов’язкові для дотримання серед ченців, а мирянам не обов’язково їм слідувати. Адже не всі люди мають змогу з різних причин (наприклад, через стан здоров’я) обмежувати себе в їжі. Тож кожен індивідуально визначає суворість посту, але головне – утриматись від гулянь, грішних помислів і вчинків, приділяти час молитві та добрим справам.

– Ніколи не постила. Але, звісно, відношуся до цього з повагою. Стараюся утримуватись у даний період від лихослів’я і частіше відвідую храм. Стосовно продуктів харчування, то м’ясо з раціону я виключила близько трьох років тому з особистих міркувань, ще більшого обмеження моє тіло поки що не потребує, – розповідає тернополянка Марія.

– На даний час піст для нашої сім’ї відкладений. У нас маленькі діти, і вважаю, що в період пандемії не слід себе обмежувати у тваринному білку чи рибі, яка є дуже поживною для здоров’я. Уникати гулянь, весіль, забав, звісно, потрібно, тим паче у період пандемії це небезпечно, – додала Ірина Муза.

Кому дозволено не постити?

Усім відома фраза «Під час посту головне не їсти одне одного» насправді повністю описує суть усього Великого посту. Якщо ви надумали почати постити, то не можна цього робити раптово, за тиждень перед Великим постом відвідайте лікаря, проконсультуйтеся з ним щодо свого раціону, а також можна поговорити зі священником і підготувати свій організм до обмеження в їжі. Настоятелі в один голос запевняють, що піст повинен очистити людську душу, а вже потім тіло, але в жодному разі не нашкодити людині.

У головному храмі греко-католиків Тернополя на дошці оголошень можна побачити приписи, що слід їсти у перший та останній тиждень посту, також вказано, що посту можуть не дотримуватись діти до 14 років, люди, яким виповнилось 60 років, важкохворі, вагітні жінки, матері після пологів і ті, що годують грудьми. Також у цей список входять ті, що харчуються зі столу інших, та убогі. Можуть не постити і подорожуючі та люди, які важко працюють.

КОМЕНТАР

Отець Олег Харишин, настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці м. Тернополя:

– Якщо люди вважають, що суть посту – це відмова від їжі, вони глибоко помиляються. На даний час Великий піст дуже спрощений, споглядаючи на те, що в Україні ідуть воєнні дії та період пандемії. Є заборона у споживанні м’яса тричі на тиждень. Також суворим є останній тиждень посту. Звісно, дуже вітається, коли людина свідомо підходить до посту і виконує всі вчення. Піст – це загальноцерковна практика. Варто наголосити, що коли людина постила, дотримувалась суворих правил, але за час посту не звернулася до Бога, не відвідала сповідь чи навіть не проявила милосердя (купити кусок хліба безпритульному), то така відмова від їжі допоможе її тілу, але не душі. Піст – дорога навернення до Бога. Для чого потрібна відмова від їжі? Для того, щоби мати внутрішню силу протистояти спокусі. Якщо ви навчитеся контролювати своє черево і зможете зупинити його поклик, то в час спокуси ви також зможете сказати «ні». Піст потрібен для того, аби посилити духовний імунітет. Ми постимо, а отже, тренуємо свою силу протидію гріху.

Як розповідає настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці м. Тернополя Олег Харишин, суть посту в тому, аби навернути людей до Бога. За такий довгий час, поки триває піст, кожен бодай раз повинен звернутися щиро до Бога та помолитися йому. Піст – це не час, коли потрібно всім це афішувати. Піст – це час покаяння та умиротворення. Час, коли для кожного в душі має бути Господь. Обмеження в їжі – це лише певний аспект, коли людина свідомо повинна відмовитися від чогось заради свого очищення – духовного та фізичного.

Якщо хтось думає, що постити – це дорого і не смачно, то ми постараємося розвіяти такі міфи. Пропонуємо вам найкорисніші пісні страви, які готувати легко.

Уже завтра вам варто приготувати котлети із сочевиці. Для цього знадобиться 150 г сочевиці (зелена), 150 г зеленого горошку (заморожений), 300 г картоплі (відварена без шкірки), 1 цибуля ріпчаста, 1 морква, 1 дрібка кмину (мелений,) 1 ст. л. соняшникової олії, 4 ст. л. панірувальних сухарів, сіль та перець – за смаком. Спосіб приготування: сочевицю відварити до готовності у підсоленій воді протягом 15-20 хвилин. Горошок відварити в киплячій воді протягом 10 хвилин. Горошок і варену картоплю потовчіть пресом для картоплі. Цибулю почистіть і дрібно поріжте, моркву потріть на крупній тертці. Обсмажте овочі на пательні з олією до прозорості цибулі. Додайте відварену сочевицю і тушкуйте 2-3 хвилини. Перекладіть піджарку в каструлю і подрібніть блендером до пюреподібного стану.

Змішайте в мисці горохово-картопляне пюре з овочевою піджаркою, додайте мелений кмин, сіль і перець за смаком. Сформуйте з маси невеликі котлетки, обваляйте їх у сухарях і обсмажте на пательні з соняшниковою олією до золотистої скоринки.

Приготуйте соус: змішайте йогурт, оливкову олію і подрібнений зубчик часнику. Подавайте котлети разом із соусом.

Також віддайте перевагу овочевим голубцям. Їхнє приготування займе всього 25 хвилин. Інгредієнти: капуста білокачанна (середній розмір); рис довгозернистий – 100-120 грам (0,5-0,7 склянки); томати – 1-2 штуки; цибуля ріпчаста – 1-2 штуки; морква (середня) – 1-2 штуки; гриби (будь-які) – 100-200 грам; часник – 2 зубчики; томатна паста (наприклад «Помідорка») – 4-6 ст. ложок; рослинна олія – 30 грам; перець мелений, чорний – за смаком; вода (звичайна) – 0,7-0,8 літра; зелень (кріп, петрушка) – за смаком; трохи окропу (для ошпарювання помідорів); сіль – за смаком. Приготування дуже просте. Миєму капусту і розбираємо на листя, відварюємо його. Варимо для начинки рис та беремося до грибів, помідори нарізаємо так, як вам подобається. Ріжемо часник та зелень, за ними – моркву та цибулю, кладемо їх на сковорідку, додаючи трохи олії. Коли цибуля з морквою приготувалися, викладаємо їх на окрему тарілку, а в ту саму пательню кладемо гриби. Коли вони підтушкувалися, викладаємо їх у велику миску, туди ж кладемо варений рис, помідори, часник та зелень. Начинкою фаршируємо капустяне листя. Обсмажуємо голубці на невеликому вогні разом з олією протягом 5 хвилин. Потім поміщаємо їх у велику каструлю, заливаємо томатним соком, який можна розвести водою, і ставимо на вогонь (можна в духовку) на 30 хвилин.

Номер Один