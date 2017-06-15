У Чортківському районі розгортається загін територіальної оборони

13 червня у малому залі засідань відбулася координаційна нарада, з питань проведення у районі навчальних зборів загону територіальної оборони, яку провів голова райдержадміністрації Михайло Сташків з головами сільських рад та головами об’єднаних територіальних громад. У нараді взяли участь народний депутат України Олег Барна, представники військомату та райдержадміністрації.

– Ми сьогодні зібралися для того, щоб обговорити проведення у районі навчальних зборів загону територіальної оборони, – звернувся до присутніх у залі Михайло Федорович. – Згідно із планом навчань, з 29 червня по 8 липня поточного року, вперше у Чортківському районі, відбудеться навчання загону територіальної оборони, який в рамках навчань відпрацює виконання функцій, покладених на цей орган військового управління законодавством, – додав керівник району.

Під час наради Михайло Сташків наголосив на тому, що є проблема із залучення чоловіків до навчань.

Відтак військовий комісар Чортківського об’єднаного міського військового комісаріату Василь Масьовський повідомив про організацію та проведення навчань у районі. Він зазначив, що проводиться оповіщення військовозобов’язаних запасу загону територіальної оборони Чортківського району.

До завдань загонів оборони входитимуть охорона і оборона державних об’єктів та важливих об’єктів та комунікацій на території міста та району; виконання завдань комендантської служби в районі; розгортання та несення служби на блокпостах району; боротьба з розвідувально-диверсійними групами, антидержавними незаконно утвореними збройними формуваннями та мародерами; підтримання безпеки та правопорядку у районі; організація руху опору та (або) партизанських загонів – у разі захоплення противником території району.

А також військовий комісар повідомив, що навчання будуть відбуватися на території колишньої військової частини (Чортківський військовий аеродром) та наголосив на забезпеченні кількості осіб від кожного населеного пункту, а це близько 10 осіб із одного населеного пункту.

Щоб детальніше дізнатися про діяльність загонів оборони та записатись до них, просимо звертатись до Чортківського об’єднаного міського військового комісаріату за адресою: м. Чортків, вул. Шевченка 40, тел. 067-384-72-71; 2-13-36.

– Дані навчання проводяться з метою безпеки нашого району, – зауважив голова райдержадміністрації Михайло Сташків. – Ваше завдання провести роз’яснювальну роботу серед сільського населення щодо залучення бажаючих чоловік долучитися до даного заходу, – вкотре наголосив Михайло Сташків.

Опісля основного питання порядку денного до присутніх сільських голів звернувся народний депутат України Олег Барна та розпитав про проблеми, які потребують першочергового вирішення.

Під час наради слово мав начальник відділу у справах молоді та спорту райдержадміністрації Олег Галущак, який проінформував присутніх про те, що 2 липня поточного року на стадіоні смт. Заводське відбудуться районні сільські спортивні ігри по 6 видам спорту та звернувся до сільських голів, щоб ті організували участь представників у даних змаганнях.

Михайло Сташків підвів підсумки наради та дав ряд усних доручень до виконання.

Поділіться:









