У Чорткові головною ялинкою міста стало дерево, яке заважало мешканцям багатоквартирного будинку

Новорічні свята вже на порозі, тож підготовка до них йде повним ходом. Комунальники Чорткова встановили головну ялинку, котра красуватиметься на площі Героїв Євромайдану. Як і попереднього року – вона жива, як і минулого року – подарована.

Новорічну красуню безкоштовно надало місту ОСББ, що по вул. Д.Січинського, 3.

«Ялинка вже не перший рік заважала деяким мешканцям нашого будинку, адже майже повністю перекривала доступ світла. Була створена відповідна комісія, до якої входили працівники санстанції. У квартирі робили замір освітленості, котрий підтвердив низький показник. Вирішили не зрізати ялинку навесні чи влітку, а почекати до зими та подарувати її місту», – розповів голова об’єднання, депутат міської ради Любомир Махомет.

«Відразу хочу зазначити, що без ялинки наш двір не залишиться. Адже крім зрізаної неподалік росте ще одна, яка і милуватиме око надалі», – зазначив пан Любомир. Урочисте відкриття головної ялинки Чорткова відбудеться у четвер, 19 грудня. Більш детальну інформацію очікуйте згодом.