Загальний товарообіг на Тернопільщині склав 63млрд 683 млн гривень

За одинадцять місяців цього року загальний товарообіг на Тернопільщині склав 63 млрд 683 млн грн й порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 5,6 %. Зокрема, імпорт товарів зріс на 5,2 % порівняно з минулорічним показником і склав 33 млрд 336 млн гривень. На 6 % зросли обсяги експортних операції і становлять 30 млрд 347 млн гривень.

Зовнішньоекономічні операції у цей період проводилися з торговельними партнерами із 84 країн світу.

Найбільше товарів в область надійшло з Китаю – 23,6 % від усього імпорту, Польщі – 19 %, Німеччини – 10 %, Нідерландів (6 %) та Італії (4,4%). Експортували найчастіше до Польщі – 29,7% від усього експорту, Німеччини – 5,4 %, Італії – 5,2 %, Нідерландів – 4,5 %, Бельгії – 3,7 %.

До четвірки найбільш експортованих товарів увійшли:

– цукор білий кристалічний – 9,9 % від загальної частки експортованих товарів,

– пшениця – 9,6 %,

– рослинна олія – 9 %,

– електричні світильники – 8,9 %.

Серед імпортованих товарів переважали:

– легкові автомобілі – 6,7 % від загальної частки нарахованих платежів,

– насоси для рідин – 5,8 %,

– прокат з нелегованої сталі – 4,7 %,

– прокат з заліза або нелегованої сталі – 4,1 %.