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Загальний товарообіг на Тернопільщині склав 63млрд 683 млн гривень

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За одинадцять місяців цього року загальний товарообіг на Тернопільщині склав 63 млрд 683 млн грн й порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 5,6 %. Зокрема, імпорт товарів зріс на 5,2 % порівняно з минулорічним показником і склав 33 млрд 336 млн гривень. На 6 % зросли обсяги експортних операції і становлять 30 млрд 347 млн гривень.

Зовнішньоекономічні операції у цей період проводилися з торговельними партнерами із 84 країн світу.

Найбільше товарів в область надійшло з Китаю – 23,6 % від усього імпорту, Польщі – 19 %, Німеччини – 10 %, Нідерландів (6 %) та Італії (4,4%). Експортували найчастіше до Польщі – 29,7% від усього експорту, Німеччини – 5,4 %, Італії – 5,2 %, Нідерландів – 4,5 %, Бельгії – 3,7 %.

До четвірки найбільш експортованих товарів увійшли:

цукор білий кристалічний –  9,9 % від загальної частки експортованих товарів,

пшениця – 9,6 %,

рослинна олія – 9 %,

електричні світильники – 8,9 %.

Серед імпортованих товарів переважали:

легкові автомобілі – 6,7 % від загальної частки нарахованих платежів,

насоси для рідин – 5,8 %,

прокат з нелегованої сталі – 4,7 %,

прокат з заліза або нелегованої сталі – 4,1 %.

 

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