«Леопарди» плавати не бояться: як німецькі танки форсують водні перешкоди

Газ «в підлогу» і 55-тонний танк Leopard 2А4 влітає у воду та швидко долає річку, перебираючись на протилежний берег.

Це частина тренувань українських танкових екіпажів 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України в перервах між бойовою роботою на Донеччині.

Танкісти мають бути готовими до будь-яких ситуацій, наприклад, коли ворог підірвав міст чи переправу, а потрібно продовжувати бойові дії.

Саме для цього екіпажі відпрацьовують так зване неповне занурення. Перед подоланням перешкоди танк потрібно підготувати й процес цей дуже відповідальний: герметизується люк евакуації, люк водія-механіка, триплекси тощо.

Такі тренування також частина психологічної підготовки військовослужбовців до несподіваного розвитку подій та незвичних маневрів.

Танкісти із захопленням розповідають про німецькі бойові машини. «Вони набагато ефективніші в роботі за радянські танки. Маневрені, легші у керуванні та дуже швидкі», — говорить танкіст з позивним «Турист». «росіяни, звісно, бояться цих танків, але і намагаються «полювати» на них. Правда, нормально від нас отримують», — додає «Турист».

Ці німецькі панцерники передала Норвегія, яка входить до міжнародної танкової коаліції. Всі екіпажі у бригаді від початку її формування, пройшли навчання за кордоном і вже мають значний бойовий досвід.

«Леопарди» 33 ОМБр минулого року успішно брали участь у бойових діях на Запорізькому напрямку, тепер б’ють ворога на Сході.

Leopard 2А4 здатний вести ефективний вогонь на дальності до 5 кілометрів. Його 120-мм гармата обладнана стабілізацією у двох площинах, на дистанції у два кілометри ймовірність влучання сягає 90%.

Україна продовжує отримувати танки Leopard різних модифікацій від західних партнерів. Зокрема Нідерланди та Данія передають 14 танків Leopard 2A4, які вони придбали для Сил оборони минулого року. Раніше у липні 10 танків надала Іспанія.

Так само триває програма навчання українських танкістів на військовому полігоні в Польщі під керівництвом інструкторів з країн-членів НАТО. За матеріалами АрміяІнформ Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.





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