У Козові відбувся з’їзд молоді

29 липня, в день урочистого відзначення 1030-ї річниці хрещення Русі-України, на центральній площі Козови відбувся деканальний з’їзд молоді. Святкування розпочалося із спільного Молебня до Пресвятої Богородиці біля фігури Матері Божої.

Молебень служили священики Козівського та Козлівського деканатів УГКЦ, а також голова комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської митрополії о. Орест Павліський. Співслужили також представники Автокефальної Православної Церкви.

Опісля відбулося освячення води і духовенство разом з вірними спільно промовили акт зречення та молитву «Вірую».

Після молебна відбувся традиційний благодійний ярмарок за участю представників парафій усього деканату. Вилучені кошти були передані родині важкохворої Анастасії Мончак на операцію.

Завершився з’їзд концертом молоді усього деканату та традиційною ватрою.

Повідомив о. Володимир Наконечний.

Сайт Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.