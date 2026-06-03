11 червня у Тернополі розпочнеться купальний сезон

У Тернополі з 11 червня стартує офіційний купальний сезон на двох міських локаціях для відпочинку біля води – у зоні «Циганка» на вулиці Білецькій та на «Дальньому пляжі» на вулиці Чумацькій. Відповідне рішення ухвалили під час чергового засідання виконавчого комітету міської ради.

Перед відкриттям сезону на пляжах проводять підготовчі роботи, щоб забезпечити безпечні та комфортні умови для відвідувачів. Йдеться про впорядкування територій відпочинку, облаштування інфраструктури, а також встановлення інформаційних матеріалів із правилами поведінки біля води.

Протягом усього періоду купання на цих локаціях чергуватимуть рятувальні пости з матросами-рятувальниками. Завершення сезону заплановане на 13 вересня 2026 року.