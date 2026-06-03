Онлайн-репетиторство без кордонів: історія Людмили Стародубцевої про дітей, освіту і навчання через екран
Сучасна освіта стрімко змінюється, і дедалі більше педагогів переходять в онлайн-формат, щоб продовжувати навчати дітей незалежно від обставин. Для когось це вимушений крок, для когось — новий професійний етап, а для когось — можливість переосмислити свою роль у навчанні.
Людмила Сатродубцева — вчителька початкових класів із вищою педагогічною освітою, яка сьогодні працює онлайн-репетиторкою і допомагає дітям готуватися до школи та опановувати базові навички навчання. Її шлях в освіті почався задовго до дистанційного формату, але саме онлайн-робота стала новим етапом професійного розвитку.
У цьому інтерв’ю “Погляду” вона розповідає про свій шлях у професію, досвід роботи в школі, садочку та притулку для дітей, а також про те, як сьогодні виглядає підготовка до школи в онлайн-форматі.
— Яку освіту ти здобула і чому обрала професію вчителя початкових класів?
Освіта у мене вища, я спеціаліст — вчителька початкових класів. Закінчила Харківський державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.
Чому саме ця професія? Я завжди любила навчати ще з дитинства — своїх подружок, організовувати якісь навчання навіть для батьків. Для мене це було величезне задоволення.
Тому професія вчительки ніби йшла по замовчуванню — я просто не бачила себе в іншому.
Були моменти, коли я думала про психологію, мені було цікаво про стосунки між людьми. Але тоді це здавалося чимось дуже складним і «високим». А я відчувала, що можу навчити інших тому, що сама вмію.
— Чи одразу ти бачила себе в роботі з дітьми?
Мабуть, так. Я дітей любила завжди — від найменшого віку. Мені дуже цікаво спостерігати за розвитком дитини — як фізичним, так і психічним.
У мене завжди ніби включався «діагностичний механізм»: цій дитині легко, а цій, можливо, треба допомогти. І мені завжди хотілося зрозуміти, як саме я можу допомогти.
— Що найбільше сформувало тебе як педагога на початку?
Якщо чесно, спочатку було складно. Я навіть думала, що це не моє. Мабуть, це була система освіти з її рамками і вимогами, які мені заважали.
Я пробувала піти в інші спеціальності, але зрештою все одно повернулася до дітей.
Дуже важливим досвідом для мене став притулок для дітей. Там я зрозуміла, що навчання — це не єдине, що я можу дати. Важливе також виховання і психічний стан дитини.
Це були діти з непростими історіями, з травмами. І тоді я ще глибше відчула, що можу допомагати.
— Який досвід із школи чи садочка найбільше допоміг тобі зараз?
Найбільше мені допоміг досвід саме садочка. Там я почала формувати свої професійні навички, проявляти ініціативу, розробляти власні методики.
Це був етап, коли я зрозуміла: у мене виходить, діти мене люблять, і я можу працювати по-своєму.
— Що ти зрозуміла про дітей після роботи в офлайн-освіті?
Я зрозуміла, що діти не дуже відрізняються від дорослих, тільки дорослі часто «одягають маски», а діти — ні.
Вони відкриті. І коли дитина стикається з труднощами, вона це показує одразу.
І якщо ти в цей момент допомагаєш їй — вона ще більше відкривається. Оце, мабуть, найцінніше.
— Як ти прийшла до онлайн-репетиторства?
До онлайн-репетиторства я прийшла після початку повномасштабного вторгнення.
Я живу в Харківському регіоні, і тоді все навчання перевели в онлайн. Потім мій садочок не зміг працювати повноцінно, і нас фактично відправили в простій — без роботи і виплат.
Я звільнилася. Потім ще працювала в приватному садочку, але це було важко фізично.
І тоді я почала пробувати онлайн-заняття з дітьми із садочка — це була підготовча група, близько 8 дітей, які мали йти до школи.
Ми почали вчитися читати онлайн, освоювати презентації, інтерактивні вправи, навіть руханки через екран.
І коли я побачила результат, що діти реально навчилися — я зрозуміла, що онлайн працює.
— Чи було складно перейти в онлайн?
Так, складно, але водночас цікаво. Це було щось нове.
Я навіть не думала тоді про репетиторство — я просто хотіла навчити дітей і отримати результат.
Але саме це і стало поштовхом перейти в онлайн-формат повністю.
— Як проходять твої онлайн-заняття?
Заняття проходять індивідуально.
Спочатку — привітання, знайомство. Якщо це нова дитина — визначення рівня.
Я складаю індивідуальний план роботи. Є різні рівні: діти, які тільки знайомляться з літерами, і ті, які вже переходять до читання.
У мене є стандартна система — приблизно 32 заняття з читання, але все залежить від дитини.
На початку обов’язково присутні батьки, щоб допомогти дитині адаптуватися. Після 5–10 занять дитина вже працює самостійно.
— Які інструменти ти використовуєш?
Я використовую:
- онлайн-презентації
- електронні зошити
- демонстрацію екрану
- нейро-вправи
- інтерактивні завдання
— Як ти тримаєш увагу дитини через екран?
Це найскладніше.
Я постійно змінюю діяльність, роблю заняття цікавими. Якщо бачу, що дитина втомилася або відволіклася — змінюємо формат або робимо паузу.
Якщо щось не йде — відкладаємо і повертаємося пізніше.
— Чи ефективно готувати дитину до школи онлайн?
Так, я вважаю, що це ефективно.
Особливо зараз, коли багато дітей перебувають за кордоном або не мають можливості офлайн-навчання. Батькам важливо, щоб дитина навчалася українською мовою — і онлайн це дає таку можливість.
— Які навички найважливіші перед школою?
Найголовніше — це:
- вміння чути вчителя
- розуміти завдання
- виконувати інструкції
- комунікувати
- зосереджувати увагу
Читання — це вже додатково. Найважливіше — навчити дитину взаємодіяти з процесом навчання.
— Як ти починаєш підготовку до школи?
Спочатку я визначаю рівень дитини.
Потім підбираю індивідуальну програму з урахуванням розвитку, емоційного стану і особливостей дитини.
— Як працюєш із дітьми, які відволікаються?
Це нормально для цього віку.
Я намагаюся знайти щось, що зацікавить дитину. Якщо не виходить — робимо паузу, відволікаємось, а потім повертаємось.
— Чи всі діти підходять для онлайн-навчання?
Так, я думаю, що всі діти підходять.
Просто комусь потрібна більша адаптація і більше допомоги батьків на початку.
— Як ти розумієш, що дитина готова до школи?
Дитина готова, коли вона:
- розуміє завдання
- виконує інструкції
- реагує на запитання
- має базову комунікацію
Але дуже важливо враховувати вік: різниця між 5 і 6,5 роками дуже велика.
— Що для тебе головний показник успішної роботи?
Для мене це системність.
Коли є регулярність занять, підтримка батьків і організація процесу — тоді є результат.
— Чим твій підхід відрізняється від інших?
Я не порівнюю себе з іншими репетиторами.
Я використовую різні методики, які мені підходять: швидкочитання, навчання «без сліз», робота з табличкою множення та інші елементи.
Головне — щоб дитині підходило.
— Які помилки найчастіше роблять батьки?
Найчастіше — відсутність системності.
Коли дитину не привчають до режиму занять і очікують, що вона «сама якось навчиться».
Історія Людмили — це приклад педагогині, яка пройшла шлях від класичної офлайн-освіти до повноцінного онлайн-формату, зберігши головне — фокус на дитині та її розвитку.
Сьогодні вона продовжує працювати як онлайн-репетитор, допомагаючи дітям готуватися до школи, розвивати базові навички навчання та впевненість у собі. Її підхід базується на індивідуальності, уважності до кожної дитини та системності в навчанні.
Саме тому Людмила Стародубцева буде хорошим репетитором для дітей молодшого віку: вона поєднує глибоку педагогічну освіту, практичний досвід роботи в школі, садочку та складних соціальних умовах, а також сучасний онлайн-підхід до навчання. Вона вміє знаходити індивідуальний підхід до кожної дитини, адаптувати програму під рівень і темп учня, і головне — зацікавити дитину навчанням.
Звернутися до неї можна за посиланням:
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