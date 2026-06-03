У Тернополі пенсіонерка зламала ногу в маршрутці

У Тернополі внаслідок падіння в салоні маршрутного автобуса травмувалася 74-річна жінка. Постраждалу з переломом ноги госпіталізували до лікарні.

Подія трапилася 2 червня. Про травмування пасажирки правоохоронців повідомив черговий лікар медичного закладу.

На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Попередньо встановлено, що водій маршрутного автобуса MAN A21 рухався вулицею Руською в напрямку проспекту Івана Мазепи та був змушений застосувати екстрене гальмування.

У результаті різкої зупинки в салоні впала пасажирка 1952 року народження. Жінка отримала перелом ноги та була госпіталізована бригадою екстреної медичної допомоги.

За даними поліції, водій маршрутки на момент аварійної події був тверезий. Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.