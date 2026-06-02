Картина Івана Марчука встановила особистий рекорд на Sotheby’s: «Щедру планету» продали за 96 тисяч євро

Іван Марчук встановив новий особистий рекорд на одному з найпрестижніших аукціонів світу. Його картину «Щедра планета» (Generous Planet) продали на аукціоні Sotheby’s за 96 тисяч євро, що значно перевищило попередню оціночну вартість твору.

Робота була представлена під №19 на онлайн-аукціоні «Modern & Contemporary Discoveries», який тривав з 26 травня по 2 червня. Перед торгами експерти Sotheby’s оцінювали полотно у 40–60 тисяч євро. Таким чином фінальна ціна майже вдвічі перевищила нижню межу естімейту.

Картина «Щедра планета» була створена у 1994 році під час американського періоду творчості художника. Полотно розміром 91 × 91 см понад три десятиліття перебувало у приватній колекції у США.

Після завершення торгів художник повідомив про продаж на своїй сторінці у Facebook:

«У кожної картини, як і у кожної людини, своя доля… Саме “Щедра планета” могла б багато розповісти про своє кольорове заокеанське життя. Створена у серці Нью-Йорку, вона 32 роки когось втішала й надихала, пробуджувала спогади і мрії».

Цей результат став новим рекордом Марчука на Sotheby’s. Попередній гучний продаж відбувся у 2023 році, коли його пейзаж «Тут спинився спокій» продали за 76,2 тисячі євро, також із приватної американської колекції.

Іван Марчук, який народився на Тернопільщині та цьогоріч відзначив 90-річчя, є одним із найвідоміших українських художників у світі. Його роботи зберігаються у музеях і приватних колекціях на кількох континентах, а сам митець здобув міжнародне визнання завдяки авторській техніці «пльонтанізму».