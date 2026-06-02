 Розтратив бюджетні кошти на ремонт поліклініки – у Бучачі судитимуть підрядника 

Прокурори Бучацької окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно жителя Тернопільського району, обвинуваченого у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем (ч. 4 ст. 191 КК України).

За даними слідства, чоловік очолював фірму-підрядника, що здійснювала ремонтні роботи в закладі охорони здоров’я у Бучачі. Під час складання акту- приймання виконаних робіт він вніс недостовірні дані щодо їхніх обсягів та вартості.

Через його неправомірні дії бюджету завдано збитків на суму майже 200 тис. грн.

До суду разом з обвинувальним актом скеровано позовну заяву про стягнення з обвинуваченого на користь держави заподіяної шкоди.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП № 2 Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УСБУ в області.