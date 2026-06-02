Біжи за захисника! 7 червня пройде благодійний забіг на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки: як долучитися 

7 червня у Києві пройде щорічний благодійний забіг на підтримку ветеранів, які втратили кінцівки — Go to the Future-2026 від фонду Future for Ukraine.

Взяти участь можна не лише у Києві, а й з будь-якого куточка України — онлайн. Головна мета забігу — об’єднати якомога більше людей навколо підтримки ветеранів.

Сьогодні тисячі військових і цивільних живуть із наслідками війни: ампутації, втрата зору, слуху, травми. Рівне ставлення та підтримка суспільства допомагають їм швидше повертатися до повноцінного активного соціального життя. Саме про це Go to the Future — спільними діями створювати майбутнє, де сприйняття різності людей — базова цінність.

Серед ветеранів, на підтримку яких відбувається забіг, захисник Дмитро Колесник, який втратив обидві ноги після удару ворожого FPV-дрона.

До повномасштабного вторгнення Дмитро будував спортивну кар’єру — професійно грав у футбол за «Кривбас», «Динамо» та «Зірку». У 2019-му пішов на військову службу за контрактом до Нацгвардії України. А після 24 лютого перевівся до батальйону оперативного призначення (БОП), щоб збивати ворожі дрони над своїм містом. «Потім командир вирішив їхати на фронт і забрав мене з собою. Мені подзвонили та сказали: “Тепер ти мінометник”. Так я потрапив на нуль, на Покровський напрямок», – розповідає захисник.

У 2024 році, під час ротації, автомобіль Дмитра із побратимами потрапив під удар FPV-дрона. «Я відчув удар під собою. Відкриваю очі — шалений приток адреналіну, страх, навколо мене нікого. Я намагаюся вилізти з джипа, та раптом розумію: щось не так з ногами. Товариш дістав мене та відтягнув у бік лісосмуги. Я пам’ятаю кадри, як горіло наше авто і моя ліва нога…. Уся посічена та лежить на правій, ніби ганчірка».

За перший місяць захисник пережив 25 операцій. Лікарі боролися за збереження правої ноги, але зрештою ухвалили рішення про ампутацію обох. Загалом за два роки Дмитро переніс 69 хірургічних втручань.

Дмитро досі проходить реабілітацію, але крок за кроком він повертає собі активне життя. Протезування у США за програмою Future for Ukraine, зйомки в головній ролі у документальному фільмі «Сталеві», в якому весь його шлях — від лікарняного ліжка до самостійних кроків на протезах. Ветеран намагається відкривати для себе інші сторони життя: займається творчістю, запустив свою лінійку одягу та планує записати власну пісню разом із другом, співаком ALEKSEEV. «Завдяки підтримці людей почав вірити в себе», — каже ветеран.

Серед учасників забігу цього року ветеран Олександр Чайка, який у 2022 році втратив ногу у боях під Попасною.

У цивільному житті Олександр Чайка був дитячим хореографом. На початку повномасштабної війни він пішов захищати країну від окупантів у складі 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

На Донеччині під Попасною у військового влучив танковий снаряд і, лише дивом, йому вдалося вижити. Проте через гангрену бійцю довелося ампутувати праву ногу повністю.

Лікарі давали лише 20% ймовірності, що він виживе.

Проте Сашко не лише вижив, а й зміг повернутися до своєї професії та знову викладає дітям акробатику вже у власній школі у Києві. Це стало можливим завдяки гарній фізичній формі та високофункціональному протезуванню, яке Олександр пройшов у США за програмою фонду Future for Ukraine.

“Пам’ятаю, як складно було прийняти нову ногу (протез), я навіть і не мріяв про те, що колись зможу повернутися до активного життя. Тому вважаю своїм обов’язком підтримувати інших бійців власним прикладом, бо ми пройшли через одне пекло заради спільної мети — звільнити рідні землі від окупантів”, — розповідає ветеран.

Разом із Олександром Чайкою участь в Естафеті Єдності братиме Гліб Кравченко, який у 2024 році втратив ногу внаслідок удару FPV-дрона.

До війни Гліб будував карʼєру в IT, але з початком повномасштабного вторгнення не міг залишитися осторонь: спершу волонтерив у рідному Дніпрі, а у 2024-му долучився до лав 3-ї штурмової.

У складі 3-ї ОШБр 27-річний «Холден» виконував бойові завдання на сході країни. Під час евакуації поранених у вересні 2024 року потрапив під удар FPV-дрона, внаслідок осколкового поранення втратив ліву ногу.

Після пережитої високої ампутації ноги йому довелося знову налагоджувати своє життя. Цілеспрямованість і функціональне протезування за програмою фонду Future for Ukraine допомогли захиснику повернутися до активного цивільного життя. «Протез — це інструмент, але рухатися вперед — це рішення, яке ти приймаєш сам щодня», — переконаний Гліб.

Сьогодні він повернувся до професії — очолює рекрутинговий відділ в українській MilTech-компанії. Крок за кроком він повертає собі життя, яке зруйнувала війна.

Підтримайте ветеранів — долучайтеся до забігу “Go to the Future-2026” там, де вам зручно!

7 червня виходьте на пробіжку коло дому, в парку поруч чи будь-де, беріть друзів і долайте власну дистанцію.

Викладайте фото з хештегом #GoToTheFuture2026 та підписом “Біжу за земляка”, а фонд опублікує їх у своїх соцмережах.

Це буде потужна підтримка для Дмитра та інших ветеранів, які втратили кінцівки на війні та повертаються до активного життя.

Для участі необхідно зареєструватися за посиланням.

Дізнайтеся про інші формати участі у забігу на сайті заходу.





