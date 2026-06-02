66 учасників та 11 комплектів нагород: у Тернополі визначили найкращих ролеристів міста

1 червня на центральній алеї парку імені Тараса Шевченка у Тернополі відбувся чемпіонат міста з катання на роликах та скейтах, присвячений пам’яті Володимира Ліщука.

У змаганнях взяли участь 66 юних спортсменів — вихованців СДЮСШОР «Екстрім» Тернопільської міської ради. Ролеристи демонстрували свою майстерність у проходженні трас паралельного слалому. Протягом турніру учасники долали кваліфікаційні та фінальні заїзди, а нагороди розіграли в 11 вікових категоріях.

Чемпіонат розпочався з хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих захисників України. Після цього юні спортсмени виконали Державний Гімн України.

За підсумками змагань переможців та призерів нагородили медалями й грамотами.

Переможці чемпіонату

Золоті медалі здобули:

Мілана Любінська, Софія Кравчук, Леся Рибакова, Марія Хома, Христина Галушка, Дар’я Подолянчук, Данило Ножак, Святослав Собчак, Дем’ян Григоришин, Тихомир Любінський та Матвій Олендер.

Срібними призерами стали:

Ірина Олещук, Ірина Доскоч, Катерина Денчик, Наталія Греса, Злата Груба, Вікторія Водовіз, Денис Ключинський, Северин Грубий, Андрій Вербицький, Станіслав Собчак та Юрій Денчик.

Бронзові нагороди вибороли:

Мирослава Рибакова, Міра Калугіна, Ольга Плішко, Дарина Яцків, Анна Бадран, Катерина Плішко, Андрій Пишний, Михайло Петрук, Марко Пилип, Устим Пазюк та Данислав Любінський.

Змагання стали не лише спортивною подією для юних тернополян, а й нагодою вшанувати пам’ять Володимира Ліщука та продемонструвати розвиток роликового спорту в місті.