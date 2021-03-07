Учні Трибухівської ЗОШ готували торт на кулінарному майстер-класі від компанії «Бучачагрохлібпром»

У середу, 3 березня, у Трибухівській ЗОШ з нагоди Міжнародного жіночого дня відбувся кулінарний майстер-клас за підтримки компанії «Бучачагрохлібпром».

З нагоди прийдешнього свята учні 9-го класу вперше створювали медовий торт у вигляді вісімки.

У ролі кондитера виступила заступник голови наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Лілія Олесівна Прокіпчук.

– Я – випускниця Трибухівської ЗОШ, а тому було дуже приємно знову завітати до цього навчального закладу, але вже у ролі кондитера. З нагоди 8 березня ми вирішили приготувати медовий торт-вісімку. Цей рецепт досить відомий, а його особливістю, мабуть, стало те, що готували ми його з великою любов’ю. Школярі під час майстер-класу були слухняними, уважними, все виконували, ставило чимало запитань щодо приготування та проявляли ініціативу. Приємно, що діти зацікавилися процесом. Я також отримала чимало позитивних емоцій. Дякую рідній школі за те, що можу поділитися своїми знаннями, – каже Лілія Прокіпчук.

Окрім цього, під час майстер-класу ФГ «Гадз» презентувало школярам новий вид продукції, який зараз набирає популярності – яблучні чипси. Вони є корисною альтернативою традиційним чипсам з картоплі, не містять консервантів, барвників та канцерогенів, що утворюються в процесі смаження, є низькокалорійними.