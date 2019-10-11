Угринська печера в новому “Лабіринті емоцій”

10 жовтня 2019 р., у селі Угринь (Заводська ОТГ) відбулося відкриття туристичного маршруту «Лабіринт емоцій», – повідомляє Oksana Svystun‎.

Його вдалося реалізувати громаді завдяки щирій підтримці американського народу, здійсненій через Агентство США з міжнародного розвитку, Глобал Комьюнітіз.

Красиві краєвиди, мальовничі пагорби, тихоплинна річка, геологічна пам`ятка природи – печера, де водяться занесені в Червону книгу кажани. До цього часу жителі тієї місцевості милувалися усім цим багатством природи самі. Завдяки реалізованому проекту всіма цими природними принадами можна помилуватися всім охочим.

До вашої уваги – екологічно-туристичні стежки, що ведуть попри цікаві локації (викопні скам`янілості, криничку з джерельною водою, оглядові майданчики) до печери Угринь та гори Галілеї. Ви матимете змогу вповні оцінити краєвиди села Угринь, мальовничого урочища Вурвана, закрути річки Серет. А ще вам запропонують стати справжніми експертами у визначенні психологічного стану людини через споглядання масок емоцій у лабіринті, що відкрився у печері Угринь.

І це не спроста, адже відвідування печери залишає на обличчі людини цілу палітру емоцій – хтось в захваті від побачених мінеральних утворень, гри світла й тіней на стінах, обличчя іншого спотворює страх перед темрявою та невідомим.

Нагадаємо, що Угринська печера – лабіринт із загальною довжиною більше 3 км і займає 15-е місце серед найдовших печер України. Перше письмове повідомлення про печеру датується 1936 роком. Про неї є згадка в путівнику по Тернопільському воєводству Томаша Кунцека.