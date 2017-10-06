Українець до своєї пенсії може просто не дожити, – тернопільський нардеп

14 поправок, які особисто подав Михайло Головко та кілька десятків, які в загальному ініціювала «Свобода» – не врахували у пенсійній реформі.

Натомість, збільшення пенсійного віку, занижену пенсію і зубожіння українців підтримали нібито народні захисники з «Самопомочі» та Радикальної партії.

– Нинішнє «збільшення» пенсій – лише невелика компенсація реальних втрат, яких зазнали пенсіонери через величезну інфляцію в 2014-2015 роках. У бюджеті на 2018 рік мінімальна пенсія закладається на рівні 1373 грн., а прожитковий мінімум 1700 грн. Найбільше мене обурює те, що реформа визначає, що чоловік, який має 35 років стажу та жінка, яка має 25 років – отримуватимуть мінімальну пенсію. Я пропоную опустити цю межу до 25 років у чоловіків та 20 років у жінок – це буде набагато справедливіше. Нічого не заважає уряду здійснити індексацію та підняти розмір пенсій до 1930 грн., адже за 5 років цього жодного разу не було зроблено, – зазначив народний депутат України від ВО «Свобода» Михайло Головко.

Наприкінці 2012-го мінімальна пенсія сягала 856 грн. Відтоді й по червень 2017 року інфляція становила 125,55%. Тому, відповідно до чинного законодавства, мінімальна пенсія зараз мала бути 1930,3 грн., а середня, яка дорівнює 1,5 мінімальним пенсіям, – 2895,42 грн. Водночас сьогодні розмір мінімальної пенсії – 1312 грн. Тобто невиконання чинного законодавства урядом, дозволили вкрасти в кожного пенсіонера щонайменше 900 грн.

Замість того, щоб взяти у олігархів та дати українцям пенсії, уряд в черговий раз піднімає пенсійний вік. На початку реформи мінімальний страховий стаж складе 25 років (зараз – 15 років), але поступово його буде підвищено до 35 років. Тобто без наявності мінімального трудового стажу, українці зможуть отримувати пенсію лише з 63 років, а далі взагалі тільки з 65 років, – наголосив свободівець.

За словами політика, Україна займає низькі позиції у рейтингу країн за тривалістю життя: близько 66 років у жінок та 62-63 у чоловіків. Тобто за великим рахунком, українець до своєї пенсії може просто не дожити.