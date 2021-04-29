На Тернопільщині звільнили з посади старосту сіл Конюхи, Заберізки та Залісся

27 квітня на п’ятому засіданні третьої сесії Козівської селищної ради депутати прийняли декілька важливих рішень.

Зокрема, як повідомили на сторінці Козівської ОТГ у Facebook, шляхом голосування народні обранці звільнили Тараса Рака з посади старости сіл Конюхи, Заберізки та Залісся.

Відзначилась сесія й новими призначеннями – директором комунального закладу “Центр професійного розвитку педагогічних працівників” стала Лідія Гладчук.

Також під час засідання депутати обговорили декілька проектів рішень щодо перейменування та приєднання деяких навчальних закладів, заслухали інформацію заступника селищного голови Романа Солтиса по оптимізації освітньої мережі, малої кількості дітей у даних школах, економії коштів, довозу дітей, та необхідності зберегти первинну ланку освіти у кожному селі та схвалили проект рішення щодо організації ботанічної пам’ятки природи місцевого значення “Козівська липа”.