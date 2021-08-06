Відсутність електроенергії, підтоплення, повалені дерева, – що наробила негода на Тернопільщині

5 серпня внаслідок грози, що пройшла Тернопільщиною та супроводжувалась сильним вітром й опадами у вигляді дощу, в області було зафіксовано ряд негативних наслідків. Для їх ліквідації залучено рятувальників. Про це повідомляє Управління ДСНС України в Тернопільській області.

Зокрема, о 20:18 черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону залучався для відкачування води на вул.Петлюри, 44 в м.Борщів, де відбулось підтоплення приватного домогосподарства з житловим будинком та літньою кухнею.

Також підтоплено насосну станцію в м.Борщів на вул.Верхратського, 31. На місці події працює черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону.

На вул.Староборщівська, 48 в м.Борщів потоком дощової води змило пішохідну дерев’яну кладку. Підтоплені приватний гараж та автомобіль. На місце події о 21:15 залучався резервний караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону.

Внаслідок негоди від електропостачання відключено 5-ть населених пунктів Борщівської територіальної громади та частково м.Борщів.

О 21:02 черговий караул 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону залучався для відкачування води з підтопленого підвалу приватного житлового будинку на вул.Лисенка, 2 в м.Заліщики.

При в’їзді в м.Зборів неподалік автозаправки «WOG» на проїжджу частину дороги впало два дерева. На місце події направлено черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону.

Місцева пожежна команда с.Більче-Золоте залучена для відкачування води з приватних житлових будинків на вул.Замулівка в с.Більче-Золоте Більче-Золотецької ТГ Чортківського району.

На автодорозі М 09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» від повороту на с.Вільшанка до с.Озерна Озернянської ТГ відбулось падіння дерев по обидва напрямки руху. Повідомлено ТОВ «ТЕХНО-БУД-ЦЕНТР», що обслуговує дану ділянку дороги. Автомобільний рух забезпечений.