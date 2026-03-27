З 1 квітня на Тернопільщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби
Щороку навесні у водних об’єктах області розпочинається період нересту — природного відтворення водних біоресурсів. У цей час риба особливо вразлива, тому дотримання встановлених обмежень є необхідною умовою для збереження її популяцій.
Тернопільським рибоохоронним патрулем видано наказ від 25 березня 2026 року №18, яким визначено межі нерестовищ та терміни весняно-літньої заборони на вилов водних біоресурсів.
Ознайомитися з документом можна за посиланням:
Періоди заборони у 2026 році:
у річці Дністер з усіма притоками — з 1 квітня по 10 червня (включно);
на Дністровському водосховищі — з 10 квітня по 20 червня (включно);
в інших річках та їх кореневих водах — з 1 квітня по 20 травня (включно).
Під час нересту:
заборонено використання плавзасобів у визначених місцях нересту, промислове рибальство та підводне полювання;
дозволено любительський вилов лише з берега — одній особі не більше 3 кг + 1 особина встановленого розміру, гачковими знаряддями (не більше двох гачків) або спінінгом з однією штучною приманкою.
Додатково: до 30 червня (включно) триває заборона на вилов раків.
Наголошуємо, що за незаконний вилов водних біоресурсів передбачені покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.
Державна екологічна інспекція у Тернопільській області у період нересту здійснюватиме посилений державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства, зокрема щодо охорони водних біоресурсів.
Закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених обмежень!