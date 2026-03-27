З 1 квітня на Тернопільщині розпочинається нерестова заборона на вилов риби

Щороку навесні у водних об’єктах області розпочинається період нересту — природного відтворення водних біоресурсів. У цей час риба особливо вразлива, тому дотримання встановлених обмежень є необхідною умовою для збереження її популяцій.
📄 Тернопільським рибоохоронним патрулем видано наказ від 25 березня 2026 року №18, яким визначено межі нерестовищ та терміни весняно-літньої заборони на вилов водних біоресурсів.
📌 Періоди заборони у 2026 році:
✔ у річці Дністер з усіма притоками — з 1 квітня по 10 червня (включно);
✔ на Дністровському водосховищі — з 10 квітня по 20 червня (включно);
✔ в інших річках та їх кореневих водах — з 1 квітня по 20 травня (включно).
⚠ Під час нересту:
▪ заборонено використання плавзасобів у визначених місцях нересту, промислове рибальство та підводне полювання;
▪ дозволено любительський вилов лише з берега — одній особі не більше 3 кг + 1 особина встановленого розміру, гачковими знаряддями (не більше двох гачків) або спінінгом з однією штучною приманкою.
🦞 Додатково: до 30 червня (включно) триває заборона на вилов раків.
‼ Наголошуємо, що за незаконний вилов водних біоресурсів передбачені покарання від адміністративної до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків.
⚖ Державна екологічна інспекція у Тернопільській області у період нересту здійснюватиме посилений державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства, зокрема щодо охорони водних біоресурсів.
☝Закликаємо громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених обмежень!

