На Тернопільщині засудили інформатора, що «зливав» дані про військових

Упродовж близько півтора року мешканець Тернопільської області свідомо та послідовно вчиняв злочинні дії проти основ національної безпеки України.

Уродженець села Передмістя Бучацького району збирав та поширював інформацію, публікація якої завдавала шкоди Збройним Силам і підривала обороноздатність держави.

Зловмисника викрили та засудили до 5-ти років позбавлення волі, замінивши покарання іспитовим терміном на 1 рік та 6 місяців.

Про це стало відомо з вироку Бучацького районного суду Тернопільської області.

Зареєструвавши акаунт у месенджері Telegram, громадянин України долучився до каналу з аудиторією близько 11 тисяч підписників, де публікувались повідомлення про місця перебування та переміщення військовослужбовців ЗСУ.

За власним бажанням та з власної волі чоловік почав збирати та публікувати на каналі дані про роботу військових, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині.

Засуджений навмисно поширював інформацію про місця перебування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП з метою дозволити військовозобов’язаним громадянам уникати мобілізації.

Мешканець Тернопільщини публікував повідомлення близько пів року, з квітня 2023-го до жовтня 2024 року. Дописи містили конкретні вказівки про місця та час проведення мобілізаційних заходів і переміщення військовослужбовців.

Зокрема, 13 квітня 2023 року чоловік двічі повідомив про місцезнаходження військових ТЦК та СП у Бучацькій громаді. Згодом, 27 травня 2023 року, він знову опублікував інформацію про місце перебування військовослужбовців під час мобілізаційних заходів.

У 2024 році такі повідомлення продовжилися

– 24 лютого користувач Telegram написав про переміщення військових;

– 18 квітня дописувач каналу поінформував про перебування військовослужбовців ТЦК та СП на виїздах із Бучача;

– 30 квітня і 30 травня інформатор повідомив про подальші переміщення військових;

– 17 червня написав про рух військовослужбовців між селами;

– 7 і 8 липня повідомив про місця проведення мобілізаційних заходів;

– у жовтні розповів про локації перебування військових у центрі Бучача та інших громадах Тернопільської області.

Оприлюднена чоловіком інформація була доступна всім учасникам каналу та відповідала реальним локаціям перебування військовослужбовців Збройних Сил України, які проходили службу в ТЦК та СП.

Такі дії громадянина України перешкоджали законній діяльності Збройних Сил України в період воєнного стану, ускладнювали облік і призов військовозобов’язаних та підривали ефективність мобілізаційних заходів.

Зриваючи комплектування Сил оборони, дописувач в кінцевому підсумку діяв в інтересах російської федерації, окупаційні війська якої отримували змогу вести бойові дії проти недоукомплектованих військових частин ЗСУ та інших військових формувань.

Розуміння цього очевидного причинно-наслідкового зв’язку не зупиняло громадянина України, тож він упродовж півтора року відстежував місця перебування та переміщення військових ТЦК і повідомляв про це на широкий загал.

Не зупиняли мешканця Тернопільщини ні патріотичні міркування, ані те, що більшість військовослужбовців ТЦК та СП є учасниками бойових дій, зазнали поранень та контузій на передовій, але продовжили служити українському народові в тилу.

Винним у перешкоджанні Збройним Силам України під час мобілізації та, по факту, сприянні загарбницько-окупаційним військам російської федерації, чоловік визнав себе лише під загрозою та з метою уникнення суворого покарання.

25 червня 2025 року Бучацький районний суд Тернопільської області визнав винним чоловіка у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, інкримінувавши йому частину 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України: «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».

Суд призначив громадянину України 5 років позбавлення волі, однак з огляду на визнання винуватості, щире каяття та укладання угоди з прокурором звільнив засудженого від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік 6 місяців.

Крім умовного строку, на засудженого поклали обов’язки з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.

Також у чоловіка конфіскували його мобільний телефон iPhone 13 Pro із сім-карткою, який використовувався для публікацій.

Цей випадок нагадує, що будь-яка допомога ворогу під час воєнного стану карається законом

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП