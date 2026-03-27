ШАНА ГЕРОЯМ:

На Тернопільщині засудили інформатора, що «зливав» дані про військових

Упродовж близько півтора року мешканець Тернопільської області свідомо та послідовно вчиняв злочинні дії проти основ національної безпеки України.⚖️🇺🇦
Уродженець села Передмістя Бучацького району збирав та поширював інформацію, публікація якої завдавала шкоди Збройним Силам і підривала обороноздатність держави.
Зловмисника викрили та засудили до 5-ти років позбавлення волі, замінивши покарання іспитовим терміном на 1 рік та 6 місяців.⏳👮‍♂️
Про це стало відомо з вироку Бучацького районного суду Тернопільської області.🏛️
Зареєструвавши акаунт у месенджері Telegram, громадянин України долучився до каналу з аудиторією близько 11 тисяч підписників, де публікувались повідомлення про місця перебування та переміщення військовослужбовців ЗСУ.💬👀
За власним бажанням та з власної волі чоловік почав збирати та публікувати на каналі дані про роботу військових, які проходять службу в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки на Тернопільщині.⚠️
Засуджений навмисно поширював інформацію про місця перебування та переміщення військовослужбовців ТЦК та СП з метою дозволити військовозобов’язаним громадянам уникати мобілізації.
Мешканець Тернопільщини публікував повідомлення близько пів року, з квітня 2023-го до жовтня 2024 року. Дописи містили конкретні вказівки про місця та час проведення мобілізаційних заходів і переміщення військовослужбовців.
Зокрема, 13 квітня 2023 року чоловік двічі повідомив про місцезнаходження військових ТЦК та СП у Бучацькій громаді. Згодом, 27 травня 2023 року, він знову опублікував інформацію про місце перебування військовослужбовців під час мобілізаційних заходів.
У 2024 році такі повідомлення продовжилися📅📍:
– 24 лютого користувач Telegram написав про переміщення військових;
– 18 квітня дописувач каналу поінформував про перебування військовослужбовців ТЦК та СП на виїздах із Бучача;
– 30 квітня і 30 травня інформатор повідомив про подальші переміщення військових;
– 17 червня написав про рух військовослужбовців між селами;
– 7 і 8 липня повідомив про місця проведення мобілізаційних заходів;
– у жовтні розповів про локації перебування військових у центрі Бучача та інших громадах Тернопільської області.
Оприлюднена чоловіком інформація була доступна всім учасникам каналу та відповідала реальним локаціям перебування військовослужбовців Збройних Сил України, які проходили службу в ТЦК та СП.🗺️
Такі дії громадянина України перешкоджали законній діяльності Збройних Сил України в період воєнного стану, ускладнювали облік і призов військовозобов’язаних та підривали ефективність мобілізаційних заходів.
Зриваючи комплектування Сил оборони, дописувач в кінцевому підсумку діяв в інтересах російської федерації, окупаційні війська якої отримували змогу вести бойові дії проти недоукомплектованих військових частин ЗСУ та інших військових формувань.
Розуміння цього очевидного причинно-наслідкового зв’язку не зупиняло громадянина України, тож він упродовж півтора року відстежував місця перебування та переміщення військових ТЦК і повідомляв про це на широкий загал.
Не зупиняли мешканця Тернопільщини ні патріотичні міркування, ані те, що більшість військовослужбовців ТЦК та СП є учасниками бойових дій, зазнали поранень та контузій на передовій, але продовжили служити українському народові в тилу.
Винним у перешкоджанні Збройним Силам України під час мобілізації та, по факту, сприянні загарбницько-окупаційним військам російської федерації, чоловік визнав себе лише під загрозою та з метою уникнення суворого покарання.⚖️
25 червня 2025 року Бучацький районний суд Тернопільської області визнав винним чоловіка у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України, інкримінувавши йому частину 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України: «Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».🏛️📜
Суд призначив громадянину України 5 років позбавлення волі, однак з огляду на визнання винуватості, щире каяття та укладання угоди з прокурором звільнив засудженого від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік 6 місяців.
Крім умовного строку, на засудженого поклали обов’язки з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за кордон без дозволу.
Також у чоловіка конфіскували його мобільний телефон iPhone 13 Pro із сім-карткою, який використовувався для публікацій.
Цей випадок нагадує, що будь-яка допомога ворогу під час воєнного стану карається законом ⚖️🇺🇦

✍️ Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП

