В Україні «ліг» Київстар
У роботі мобільного оператора Kyivstar сьогодні вранці, 12 грудня, стався масштабний збій – немає зв’язку та інтернету.
Окрім того, не працює офіційний сайт компанії.
При спробі зайти в мобільний додаток «Мій Київстар» також видає помилку.
Київстар підтверджує технічний збій у своїй мережі, який може вплинути на роботу інтернету та послуг зв’язку для деяких абонентів; ремонтні роботи тривають.
У компанії “Київстар” (Kyivstar) офіційно підтвердили технічний збій у мережі, вказали на можливу відсутність доступу до послуг зв’язку та інтернету.
Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази, – повідомили у Kyivstar у Facebook.