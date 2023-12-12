В Україні «ліг» Київстар

У роботі мобільного оператора Kyivstar сьогодні вранці, 12 грудня, стався масштабний збій – немає зв’язку та інтернету.

Є проблеми із дзвінками на сам Kyivstar та інші оператори (їх не можна здійснити, зокрема, з Києва), мобільним та домашнім інтернетом.

Окрім того, не працює офіційний сайт компанії.

При спробі зайти в мобільний додаток «Мій Київстар» також видає помилку.





Київстар підтверджує технічний збій у своїй мережі, який може вплинути на роботу інтернету та послуг зв’язку для деяких абонентів; ремонтні роботи тривають.

У компанії “Київстар” (Kyivstar) офіційно підтвердили технічний збій у мережі, вказали на можливу відсутність доступу до послуг зв’язку та інтернету.

Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази, – повідомили у Kyivstar у Facebook.