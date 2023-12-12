13:06 | 12.12.2023
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В Україні «ліг» Київстар

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У роботі мобільного оператора Kyivstar сьогодні вранці, 12 грудня, стався масштабний збій – немає зв’язку та інтернету.

Є проблеми із дзвінками на сам Kyivstar та інші оператори (їх не можна здійснити, зокрема, з Києва), мобільним та домашнім інтернетом.

Окрім того, не працює офіційний сайт компанії.

 

При спробі зайти в мобільний додаток «Мій Київстар» також видає помилку.

Київстар підтверджує технічний збій у своїй мережі, який може вплинути на роботу інтернету та послуг зв’язку для деяких абонентів; ремонтні роботи тривають.

У компанії “Київстар” (Kyivstar) офіційно підтвердили технічний збій у мережі, вказали на можливу відсутність доступу до послуг зв’язку та інтернету.

Сьогодні в нашій мережі стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв`язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази, – повідомили у Kyivstar у Facebook.

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