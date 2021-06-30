На Тернопільщині палав лісовий масив. Могло згоріти 10 гектарів
У Тернопільській області рятувальникам довелось ліквідувати пожежі в природних екосистемах площею 10 гектарів.
Рятувальники ліквідували пожежу сміття на стихійному сміттєзвалищі у селі Підзамочок Чортківського району, площею 0,03 га.
Окрім цього 29 червня рятувальники погасили ще ряд пожеж:
- чагарників на відкритій території села Комарівка Бережанської територіальної громади, осередки якої становили близько 0,05 га;
- сміття на стихійному сміттєзвалищі на площі 0,005 га, в селищі Золотий Потік Чортківського району;
- сміття на відкритій території на площі 0,001 га, в місті Тернопіль на вулиці Текстильна;
- на відкритій території площею 0,001 га, поблизу села Буцнів Великоберезовицької територіальної громади.