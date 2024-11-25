Житель Тернопільщини намагався відкупитися від поліцейських

Працівники Кременецького районного відділу поліції задокументували факт пропозиції надання неправомірної вигоди службовій особі. Щоб уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху, житель Лопушненької територіальної громади пропонував гроші працівникам поліції.

Під час патрулювання місцевості, працівники сектору реагування патрульної поліції помітили автомобіль, який рухався з порушенням правил дорожнього руху. За кермом іномарки перебував 26-річний чоловік, який був з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на стан сп’яніння чоловік відмовився, натомість аби уникнути адміністративної відповідальності, він запропонував поліцейським 300 американських доларів. Спробу надати неправомірної вигоди зафіксували нагрудні камери правоохоронців.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 ст. 369 – «пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» Кримінального кодексу України, а також поліцейські склали адміністративні матеріали за ст. 121 та 130 Кодексу України про Адміністративні правопорушення.

Триває слідство.