15:38 | 25.11.2024
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Новини Тернополя 

Юні тернополяни підкорили світову танцювальну сцену!

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Вихованки студії CONNECT привезли додому цілу низку нагород із Міжнародного чемпіонату світу з танців у Польщі. Повідомляють у тернопільській міській раді.

Ці юні зірочки своїм талантом і наполегливістю прославляють рідне місто на весь світ. Кожен їхній крок на сцені – це маленька перемога, за якою стоять години старанних тренувань і безмежна любов до танцю.

Вітаємо срібних призерок Ілону Копчу і Дарину Керничну та керівника студії Руслану Бабій з гідним досягненням та представленням України.

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