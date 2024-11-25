Юні тернополяни підкорили світову танцювальну сцену!

Вихованки студії CONNECT привезли додому цілу низку нагород із Міжнародного чемпіонату світу з танців у Польщі. Повідомляють у тернопільській міській раді.



Ці юні зірочки своїм талантом і наполегливістю прославляють рідне місто на весь світ. Кожен їхній крок на сцені – це маленька перемога, за якою стоять години старанних тренувань і безмежна любов до танцю.



Вітаємо срібних призерок Ілону Копчу і Дарину Керничну та керівника студії Руслану Бабій з гідним досягненням та представленням України.

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