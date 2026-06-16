Жителю Борщова загрожує до трьох років ув’язнення за повторне керування авто після позбавлення прав

У Борщові правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо 25-річного місцевого жителя, який, попри рішення суду про позбавлення права керування транспортними засобами, знову сів за кермо.

Інцидент стався під час патрулювання території обслуговування. Працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль BMW за порушення правил дорожнього руху.

Під час перевірки документів поліцейські встановили, що водій не має посвідчення, оскільки раніше був позбавлений права керування строком на п’ять років. Таке рішення суд ухвалив через попереднє керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Попри заборону, чоловік повторно сів за кермо, чим, за даними слідства, умисно не виконав судове рішення.

За цим фактом слідчі поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до трьох років позбавлення волі.

Наразі триває досудове розслідування.

У поліції зазначають, що лише цього року на Тернопільщині задокументовано 128 випадків, коли водії, позбавлені права керування, попри заборону знову сідали за кермо.