Пішов із життя воїн і волонтер з Тернопільщини Сергій Хільковець

Бережанська громада зазнала втрати — 16 червня 2026 року помер воїн, захисник України та волонтер Сергій Миколайович Хільковець.

Про це повідомила Галина Проців на сторінці громадської організації «Бережанський Майдан» / Волонтерського центру «Бережани».

У громаді зазначають, що Сергій Хільковець був активним громадським діячем, який поєднував участь у захисті України з волонтерською діяльністю в тилу. Він долучався до підтримки побратимів і допомоги місцевій спільноті.

«Бережанська громада зазнала важкої та болючої втрати. Передчасно пішов із життя захисник України та активний громадський діяч», — йдеться у повідомленні.

Його внесок у розвиток волонтерського руху та підтримку українських військових відзначають як значний для Бережанщини.

У громаді висловили співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам загиблого.

Світла пам’ять Сергію Хільковцю.