Кондитерка з Бережан перетворила хобі на бізнес завдяки гранту «Власна справа»

Історія підприємиці з Бережан Ірини Пришляк — приклад того, як захоплення може стати успішною справою життя.

Свій шлях у кондитерському мистецтві вона розпочала понад 12 років тому, коли вперше вирішила власноруч створити торт для дитини. Не маючи профільної освіти, жінка самостійно вивчала рецепти, експериментувала та поступово вдосконалювала навички.

З часом хобі переросло у повноцінний бізнес. Важливим етапом стало отримання гранту за державною програмою «Власна справа», яку реалізує Державна служба зайнятості. Завдяки фінансовій підтримці підприємиця змогла придбати необхідне обладнання, модернізувати виробництво та створити нові робочі місця.

Сьогодні її кондитерська студія @irishka_tortuku — це сучасний простір, де виготовляють авторські десерти, святкові торти, традиційні українські пляцки та солодкі набори на замовлення. Окрім виробництва, у студії проводять майстер-класи для дітей і дорослих.

Продукція бренду також має маркування «Зроблено в Україні», що підтверджує якість і підтримку вітчизняного виробника.

У службі зайнятості зазначають, що приклад Ірини Пришляк демонструє: поєднання наполегливості, таланту та державної підтримки здатне перетворити хобі на стабільний бізнес.

Інформація про грантову програму доступна на сайті Державної служби зайнятості.