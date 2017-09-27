На Тернопільщині в посиленому режимі будують штаб УПА (фото)

До 14 жовтня – Дня створення УПА та Дня захисника України – на легендарному місці найбільшого бою УПА проти НКВС, в урочищі Гурби, відбувається реконструкція штабу. За ініціативо ОДА зводиться пекарня, нова криївка, конюшня, їдальня (літній клас).

Молодіжний Націоналістичний Конгрес – МНК та інші громадські організації долучаються до роботи майстрів.

14 жовтня поблизу місця проведення відомої Теренова гра “Гурби-Антонівці” заплановано проведення фестивалю.

Цього тижня МНКівці організовують ще один волонтерський виїзд, бажаючи долучитись – телефонуйте за номером: 0968051324, Микола Мисак.