В Бучачі досі горить сміттєзвалище (фото)

На сміттєзвалищі в Бучачі тривають роботи з ліквідації вогню.

Про загорання стало відомо вчора о 19:54. На місце події виїхали рятувальники ДСНС. Виявилося – виникла пожежа сміття на території полігону твердих побутових відходів на вул. Бариській на площі 0,25 га. Ділянка належить Бучацькому комбінату комунальних підприємств.

Наразі на сміттєзвалищі тримає робота з ліквідації пожежі.

На гасіння пожежі направлено чергові караули 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди с. Зубрець.

Станом на 21.20 год. 19 жовтня було ліквідовано відкриті осередки горіння, проте спостерігалися виділення диму по всій площі пожежі.

У зв’язку з небезпекою проведення робіт гасіння пожежі о 21.20 год. було призупинено та продовжено 20 жовтня о 08.00 год.

Для моніторингу ситуації на місці пожежі в нічний час було організовано пост спостереження з числа представників комбінату комунальних підприємств.