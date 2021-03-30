Понад 10 тисяч жителів Тернопільщини вже вакцинувалися від коронавірусу

Сьогодні в області працює 22 пункти щеплень, а також 9 мобільних бригад. Громадським діячам процедуру проводять у разі залишку вакцини.

“Протягом цього етапу передбачено вакцинувати близько 70 тис. працівників первинної медицини по всій країні. Першими щеплюватимуть працівників мережі первинної медицини, зокрема сімейних лікарів та їхніх помічників. Вакцинація буде відбуватися на новій платформі – у стаціонарних, тимчасових або постійних пунктах щеплення. В нашій області обладнано 23 таких пункти на базі закладів первинної медико-санітарної допомоги. Для них були підготовлені медичні працівники, які пройшли спеціальне навчання”, – зазначила Марія Павельєва.

З 29 березня проходитиме вакцинація людей віком від 80 років, які попередньо записалися до листа очікування в додатку «Дія» або через контакт-центр МОЗ.