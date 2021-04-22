На Чортківщині знайшли 18 боєприпасів часів Другої світової

На Тернопільщині продовжують знаходити боєприпаси минулих воєн.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, 19 квітня на території Чортківського району виявили 18 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової.

По одній мінометній міні знайшли поблизу сіл Жнибороди та Мартинівка, 15 авіаційних бомб виявили поблизу села Озеряни Бучацької територіальної громади та ще один артснаряд відкопали в селі Озеряни Борщівської громади.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає: якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його. Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону “101”.

“Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків”, – застерігають в ДСНС.