На Тернопільщині підприємство сплатить понад 840 тис шкоди

Тернопільською обласною прокуратурою відстояно в апеляційній судовій інстанції рішення Господарського суду за позовом прокуратури про стягнення з лісогосподарського підприємства понад 840 тис грн шкоди, завданої довкіллю незаконною вирубкою дерев. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.



Встановлено, що одне із лісогосподарських підприємств області у 2017 році здійснило вирубування 244 дерев на території Національного природного парку та заказника загальнодержавного значення без наявності дозволів та лімітів. Розмір шкоди, заподіяної природним комплексам заповідних об’єктів внаслідок незаконної рубки дерев становить понад 840 тис грн.