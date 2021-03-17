“Ліг спати і не проснувся”: у Єгипті помер 21-річний син відомого тернопільського священника Анатолія Зінкевича

17 березня зранку надійшла сумна звістка з далекого Єгипту. За загадкових обставин помер син відомого тернопільського священика Анатолія Зінкевича – 21-річний Антон.

Антон Зінкевич з друзями поїхав на відпочинок у Єгипет, – повідомляє газета Номер Один. Звечора ліг спати і не пробудився. Зранку друзі виявили Антона уже мертвим. Що сталося з молодим хлопцем, поки не відомо. На сьогодні вирішується питання про транспортування тіла Антона Зінкевича в Україну.

– Антон був доброю, позитивною, хорошою людиною, завжди приходив на допомогу, підтримував у складній ситуації та, не зважаючи ні на що, йшов до своєї мети, був креативним, життєрадісним, наполегливим, мріяв здобути фах історика, – повідомляється на офіційному сайті ТНПУ.

Нагадаємо, батько Антона, отець Анатолій Зінкевич був настоятелем тернопільського Свято-Троїцького духовного центру імені Данила Галицького Української православної церкви. Очолював ініціативну групу «Почаївській лаврі – статус національної духовної святині» та громадський рух «Українські святині – українському народу». Його серце перестало вбитися 13 лютого 2019 року. І ось пройшло всього два роки після смерті батька-священика, як помер його 21-річний син. Світла та вічна пам’ять… Співчуття рідним, друзям та близьким…