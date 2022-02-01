14:30 | 1.02.2022
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Тернопільщина 

Наймолодшому було лише 19 років: минулої доби від ковіду в області померло семеро людей

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Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 31 січня.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:

– чоловік 66 р., Чортківський район;
– жінка 57 р., Чортківський район;
– чоловік 57 р., м.Кременець;
– жінка 42 р., Тернопільський район;
– чоловік 90 р., Чортківський район;
– чоловік 19 р., м.Тернопіль;
– чоловік 61 р., Чортківський район.

Загалом минулої доби в області зареєстровано 1439 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 264 людини.

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