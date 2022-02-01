Наймолодшому було лише 19 років: минулої доби від ковіду в області померло семеро людей
Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 31 січня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
– чоловік 66 р., Чортківський район;
– жінка 57 р., Чортківський район;
– чоловік 57 р., м.Кременець;
– жінка 42 р., Тернопільський район;
– чоловік 90 р., Чортківський район;
– чоловік 19 р., м.Тернопіль;
– чоловік 61 р., Чортківський район.
Загалом минулої доби в області зареєстровано 1439 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 264 людини.