Коли в “Дії” з’являться сертифікати про бустерну дозу

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, коли сертифікати про бустерну дозу вакцинації з’являться в додатку “Дія”. Він заявив, що це може статися вже 1 лютого упродовж дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка у ток-шоу “Свобода слова” у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

“Як ми анонсували, сертифікат для бустерної дози з’явиться наприкінці січня. Завтра (1 лютого – ред.) я думаю, що ми вийдемо з релізом. І все буде працювати“, – заявив він.

Раніше повідомляли, що COVID-сертифікат із позначкою про отримання бустерної дози вакцини можна буде отримати у додатку Дія після завершення всіх технічних робіт.