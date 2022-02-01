14:01 | 1.02.2022
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Тернопільщина 

Коли в “Дії” з’являться сертифікати про бустерну дозу

tata 0 Views Прокоментуй!

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, коли сертифікати про бустерну дозу вакцинації з’являться в додатку “Дія”. Він заявив, що це може статися вже 1 лютого упродовж дня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ляшка у ток-шоу “Свобода слова” у відповідь на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини.

Раніше повідомляли, що COVID-сертифікат із позначкою про отримання бустерної дози вакцини можна буде отримати у додатку Дія після завершення всіх технічних робіт.

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