Паспорт COVID-вакцинації: що про нього відомо

Про паспорт вакцинації від коронавірусу почалися розмови ще на початку січня цього року. А вже наприкінці лютого відбувся саміт глав держав Європейського Союзу, на якому повідомили, що єдиний паспорт ЄС про COVID-вакцинацію планують розробити до літа. Журналісти газети «Номер один» підготували матеріал, у якому ви зможете ознайомитися з усіма подробицями про документ та дізнатися, які країни запровадять паспорт COVID-вакцинації та чи будуть його вводити в Україні.

Що таке «цифровий зелений сертифікат»?

У середині березня в Євросоюзі представили «цифровий зелений сертифікат» – документ, що має посприяти відкриттю кордонів та відновленню міжнародного туризму. Частина європейських країн – особливо ті, економіка яких значно залежить від туризму, сподіваються, що завдяки цьому вдасться врятувати цьогорічний сезон літніх відпусток.

25 лютого лідери Євросоюзу на віртуальному саміті домовилися розробити протягом трьох місяців електронний сертифікат вакцинації, який буде діяти на всій території ЄС. Уже 17 березня Єврокомісія визначилася з тим, як виглядатиме цей документ, а також яку саме інформацію він міститиме. Назвати його вирішили «цифровий зелений сертифікат», і він відрізнятиметься від концепції імунного паспорта або ковід-паспорта, оскільки включає не лише вакцинованих.

Видаватимуть такий документ у трьох випадках: якщо людина отримала дві дози вакцини; у разі негативного результату тесту на COVID-19 (ПЛР або експрес); якщо людина перехворіла на коронавірус.

Згідно з опублікованим Єврокомісією 17 березня проєктом, “зелений сертифікат” чи ковід-карту ЄС видаватимуть безкоштовно. Власника “зеленого сертифіката” при в’їзді в іншу країну Союзу після демонстрації документа на прикордонному контролі автоматично звільнять від карантину та тестування на коронавірус.

Видаватимуть документи національні органи системи охорони здоров’я, лікарні та тестові центри при виписці з лікарні, після тестування або вакцинації. Передбачається, що сертифікати будуть визнаватися усіма країнами-членами ЄС, а також Ісландією, Ліхтенштейном, Норвегією та Швейцарією. Документ може бути виданий членам родин громадян країн ЄС, незалежно від їхнього громадянства. Також у проєкті йдеться про громадян третіх країн, які проживають у ЄС, і відвідувачів, які мають право подорожувати до інших країн-членів.

Документ може бути у цифровому або паперовому вигляді. Обидва типи міститимуть QR-код з основною інформацією і цифровим підписом, що засвідчує автентичність. В QR-коді буде зашифровано цифрове підтвердження достовірності паспорта, тим самим він захищений від підробок. У сертифікаті мають бути вказані основні дані людини: ім’я, дата народження, країна походження, дата вакцинації чи одужання, тип вакцини та імунний статус. Країни зможуть випускати ковід-паспорти після вакцинації будь-яким препаратом, але обов’язковими до визнання всіма членами ЄС будуть лише документи з вакцинами, схваленими Європейським агентством з лікарських засобів. Наразі в ЄС офіційно схвалені лише чотири вакцини: Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson. Водночас країни ЄС, такі як Угорщина та Словаччина, почали вакцинувати своїх громадян російською та китайською вакцинами, які наразі в ЄС не схвалені. Визнавати чи ні сертифікати про щеплення цими або іншими вакцинами, кожен член ЄС буде вирішувати самостійно.

Які країни планують відкрити кордони для власників «зелених сертифікатів»?

Із 14 травня Греція має намір відкрити кордони для іноземних туристів, влада вже повідомила, що будуть раді вітати не тільки людей з негативним результатом тесту на COVID-19, а й тих, хто вже вакцинувався. Кіпр також планує дозволити в’їзд іноземцям, які були вакциновані від коронавірусу, а для цього потрібно буде надати документальне підтвердження. Не проти паспортів вакцинації у Чехії. Там виступають за загальноєвропейський підхід у цьому питанні – однакові правила для всіх. У Міністерстві закордонних справ вважають, що паспорт повинен бути у цифровому форматі і також містити інформацію про тестування. Іспанія планує до кінця весни ввести цифровий сертифікат вакцинації, щоби туристи могли приїжджати в країну. Хочуть запровадити також паспорти вакцинації у Португалії. В Ісландії COVID-паспорти почали видавати з 21 січня тим громадянам, які отримали другу дозу вакцини. Є сайт, на якому можна отримати сертифікат про вакцинацію онлайн. Крім того, влада Ісландії має намір визнати всі європейські паспорти вакцинації. В Ізраїлі «зелені паспорти» після вакцинації від коронавірусу почали видавати 21 лютого. Їхні власники можуть вільно відвідувати готелі, спортзали, місця для дозвілля, а також безперешкодно залишати країну. Видаватимуть паспорти вакцинації у Польщі після введення другої дози препарату. Підтвердження про вакцинацію буде у вигляді QR-коду, який можна буде завантажити з особистого кабінету на сайті електронного уряду.

Тим часом, поки Європа планує, США вже втілюють у реальність. У Нью-Йорку вже ввели так звані «паспорти вакцинації», щоправда внутрішні. Вони дозволяють щепленим від коронавірусу людям безперешкодно брати участь у масових заходах і їздити по країні. Спеціальний додаток Excelsior Pass містить дані про вакцинацію громадянина або про недавній негативний тест на коронавірус. Після ідентифікації в додатку щеплена людина отримує код-перепустку, що працює за принципом електронних квитків. Пропуск уже діє для десятків виставкових, художніх, розважальних закладів по всій країні. Також наявність «паспортів вакцинації» дозволяє громадянам США збільшувати кількість запрошених на весільні вечірки або на інші заходи.

ВООЗ проти паспортів вакцинації

У Всесвітній організації охорони здоров’я були проти і першої ідеї – «імунного паспорта», і також послідовно виступають проти паспорта COVID-вакцинації.

В організації переконані, що немає доказів того, що люди, у яких з’явилися антитіла після одужання від вірусу, захищені від повторного зараження (натепер уже відомо, що на коронавірус можна захворіти повторно). Отже, цей крок може фактично збільшити поширення вірусу, оскільки люди не будуть дотримуватись запобіжних заходів. Крім моменту з імунітетом, було ще кілька аргументів проти «імунного паспорта», але вже етичного та економічного характеру. Люди з антитілами й «імунним паспортом» стали би більш привілейованим класом ніж ті, хто ще не перехворів, адже у них було би більше свобод. Також «паспорти» ще більше можуть погіршити ситуацію з нерівністю у світі: в бідних країнах тестування малодоступне, а значить перевірити населення на наявність антитіл майже не можливо.

Виконавчий директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що паспорти вакцинації не слід використовувати для міжнародних поїздок, бо вакцина ще не так широко доступна в світі, а також з етичних міркувань. Він зазначив, що стратегія із запровадженням паспорта вакцинації може бути несправедливою щодо людей, які не можуть бути вакциновані з певних причин. А такий документ тільки дозволить «несправедливості ще більше вкоренитися в системі».

Чи запровадять паспорти вакцинації в Україні?

У січні, коли ще навіть не розпочалася вакцинація від коронавірусу, очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що громадяни України будуть отримувати паспорти або інші документи, аналогічні тим, які видаватимуть у Євросоюзі. Тепер, коли запровадження паспорта вакцинації в Європі стає більш реальним, його появу в Україні допускає і президент Володимир Зеленський.

– Моє розуміння просте: ми повинні мати дзеркальні відносини, паритетні, чесні відносини з країнами, особливо нашими сусідами – з країнами ЄС. Якщо вони будуть пускати з якимось штампом або паспортом, підтвердженням вакцинації, ми повинні робити те ж саме, ми маємо мати дзеркальні відносини», – сказав Володимир Зеленський.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що створити паспорт вакцинації можна буде на основі електронного реєстру на порталі «Дія».

– Ми дуже далеко просунулися як держава в цифровій трансформації. На мою думку, найкращий варіант, він найнадійніший, – це електронна верифікація вакцинованої людини. Будь-який папірець навіть з голограмою можна підробити, але коли є QR-код і є єдиний електронний реєстр – це простий і надійний спосіб верифікації вакцинованих осіб,- сказав Денис Шмигаль.

У той же час головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що міжнародними медико-санітарними правилами чітко визначено вимоги до міжнародного свідоцтва про вакцинацію, тому жодних інших «імунних паспортів» Україна не впроваджуватиме.

– Якщо певна країна вимагатиме під час перетину кордону міжнародне свідоцтво про вакцинацію проти COVID-19, українці отримуватимуть таку безкоштовну довідку у два кліки, – сказав в ефірі одного з телеканалів Віктор Ляшко – Але впроваджувати та вимагати довідку про щеплення проти COVID-19 зараз не варто. У світі щепили двома дозами вакцини від коронавірусу 0,8% людей. Вільного доступу до вакцини немає. Тому впроваджувати якісь обмеження передчасно. Не може бути зараз жодних привілеїв для вакцинованих.

Звісно, окрім очевидних плюсів ідеї із введенням паспортів вакцинації чи «зелених сертифікатів», є і недоліки. Поки що не зрозуміло, наскільки ефективні вакцини в плані запобігання передачі вірусу. Тобто наявність «паспорта вакцинації» не може бути гарантією того, що його власник не заразний. Як і у випадку з «імунним паспортом» і доступом до тестів, не у всіх людей може бути доступ до вакцини. Теоретично свободи таких людей можуть бути обмежені. Не у всіх жителів планети є смартфони та інтернет, це завадить глобальному розповсюдженню COVID-паспортів. Конфіденційність персональних та медичних даних не може бути гарантована.