У Тернополі поліція перевіряє COVID-cертифікати

З перевіркою в загальноосвітню школу №4 прийшли працівники ювенальної превенції. Правоохоронці перевіряли, як навчальний заклад дотримується карантинних заходів, а також наявність у вчителів та інших працівників школи Covid-сертифікатів. Всі дані про вакцинацію громадян вже є в реєстрі.

“Ми маємо службові планшети з відповідним програмним забезпеченням, яке зчитує QR-коди Covid-сертифікатів. У разі виявлення невідповідного сертифікату або фальсифікованого, то дану інформацію ми передаємо та реєструємо на лінії “102”. В подальшому щодо таких людей проводитиметься перевірка. Відповідальність за дане правопорушення передбачене статтею 44 з позначкою 3 Кодексу України про адмінправопорушення”, – розповів інспектор сектору ювенальної превенції Тернопільського районного управління поліції Валентин Бабішевич.

За словами директора освітнього закладу Левенець Наталії, у школі на сьогодні вакциновано 87% персоналу. Двоє працівників мають право на шестимісячне відтермінування щодо у зв’язку із здоров’ям. Решту вчителів з 21 жовтня будуть відсторонені від роботи через відсутність вакцинації:

“Ми завели журнал щодо вакцинації працівників нашої школи. Ми вносимо сюди дані про тих, хто має сертифікати з двома вакцинами, в кого вона одна і коли має бути зроблена наступна. У нас є всі довідки”.

Перед початком робочого дня вчителі проходять температурний скринінг. Дзвінки на уроки довелося також переробити, аби учні молодшої школи не пересікалися із старшокласниками. Тому в молодших школярів навчання розпочинається на 15 хвилин раніше від дорослих.

“Учні 1-6 класів коридорами школи ходять без масок, а з 7 дітки класу повинні дотримуватися маскового режиму по школі, коли йдуть на фізкультуру чи у їдальню”, – каже директор закладу.

Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію працівники патрульної поліції будуть спільно з фахівцями Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб не лише в школах, але й в інших державних установах, у місцях великого скупчення людей – під час перевезень, відвідувань закладів громадського харчування, ринків, торговельних майданчиків. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Тернопільської області.