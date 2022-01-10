Рецидивіст на Тернопільщині вдарив односельця палицею по голові

Майже тиждень житель Теребовлянської територіальної громади перебував дома з проломаним черепом. Проте, коли біль став нестерпним, він звернувся до лікарні. Медики про травмованого 33-річного чоловіка повідомили поліцію.

За словами начальника відділення поліції №3 Теребовлі Андрія Купчака, напередодні нового року, 31 грудня, до потерпілого прийшов знайомий. Між чоловіками виник конфлікт і гість схопив палицю й кілька разів вдарив нею господаря по голові. Чоловік втратив свідомість, але ні медиків, ні поліцію не викликав.

Дев’ятого січня жителю Теребовлянщини стало погано, дружина викликала швидку. Рентген показав, що у нього крововилив та перелом черепа. Чоловіка госпіталізували у реанімаційне відділення.

Встановили працівники поліції особу дебошира – це раніше судимий уродженець Закарпаття, 1993 року народження. Він притягувався до відповідальності за тілесні ушкодження. У суді розглядається й провадження згідно статті 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Останній факт працівники поліції внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно із ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу.