Тернополян попереджають про куряче м’ясо з сальмонелою, яке привозять з Польщі

Мешканців Тернопільської області попереджають бути обережними при купівлі курячого м’яса, адже там може бути сальмонела.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області доводить до відома про отримання інформаційного повідомлення системи RASFF від 27 травня 2021 року № 2021.2582-fup1 стосовно виявлення Salmonella Enteritidis у курятині, що експортувалась з Польщі (виробник: Rolnicza Spoldzielnia Produkcyjna, Rojewo; відправник: Mitmar Sp. z o.o., Glowno), після чого зазначену продукцію перероблено на м’ясо механічного обвалювання та надіслано до України (отримувач: ТОВ «Фішзахід», вул. Городоцька, 355Г, м. Львів, 79040).

Просимо негайно повідомити Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області про виявлення даного продукту в обігу (м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20, тел. (0352) 52-10-10).