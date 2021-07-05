Тернополянина посмертно нагородили орденом “За мужність”
Добровольця з Тернополя Віктора Стефановича посмертно нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня.
Відзнаку вручили батькові загиблого бійця, повідомляють в ОДА.
Чоловік розповів, що його син завжди вирізнявся мужністю, патріотизмом та жагою до життя, завжди рвався у бій, не терпів несправедливості та дуже переживав за долю України.
Нагадаємо, що Віктор Стефанович загинув від осколкового поранення поблизу с. Широкине Волноваського району Донецької області у червні 2015-го.
Поховали бійця 21 червня на Алеї Героїв на Микулинецькому кладовищі в Тернополі. Посмертно йому присвоїли звання “Почесний громадянин міста Тернополя”. Віктору було всього 28 років.