У Борщеві продають спиртозавод з 6 гектарами землі

15 листопада відбудеться аукціон з продажу об’єкта малої приватизації – окремого майна Борщівського місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП “Укрспирт”, що знаходиться за адресами: м. Борщів, пров. Січових Стрільців, 2 та м. Борщів, вул. Степана Бандери, 140 та перебуває на балансі ДП “Укрспирт”.

Як повідомляє ФДМУ у Тернопільській області, об’єкт складається з бродильного відділення, будівлі механізованої солодовні, варочного відділення, цеху по виробництву білкового корму, корпусу консервного цеху та іншої нерухомості, розташованої на земельних ділянках загальною площею 6 гектарів.

Стартова ціна — 28 105 130,10 грн.