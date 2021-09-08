10:01 | 8.09.2021
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Тернопільщина 

У громаді на Тернопільщині за 85 копійок реєструють шлюб

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У громаді на Тернопільщині за 85 копійок реєструють шлюб.

Йдеться про Байковецьку ОТГ. 

Дану інформацію оприлюднили на сторінці громади у Фейсбук. 

“У Байковецькій громаді надається послуга державна реєстрація шлюбу. Ціна послуги – 85 копійок державного мита. Запрошуємо усіх наречених. Чекаємо на Вас у Центрі надання адміністративних послуг, Вам потрібно мати із собою паспорти, написати заяву і через місяць і один день ми Вас одружимо”, – йдеться на сторінці Байковецької ОТГ.

За словами молодят Віталія та Іванни, це дуже зручно.

“Відтепер не потрібно їхати в Тернопіль, щоб зареєструвати шлюб, сьогодні це можна зробити у рідному селі”– відзначив наречений. 

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