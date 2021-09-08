У громаді на Тернопільщині за 85 копійок реєструють шлюб
У громаді на Тернопільщині за 85 копійок реєструють шлюб.
Йдеться про Байковецьку ОТГ.
Дану інформацію оприлюднили на сторінці громади у Фейсбук.
“У Байковецькій громаді надається послуга державна реєстрація шлюбу. Ціна послуги – 85 копійок державного мита. Запрошуємо усіх наречених. Чекаємо на Вас у Центрі надання адміністративних послуг, Вам потрібно мати із собою паспорти, написати заяву і через місяць і один день ми Вас одружимо”, – йдеться на сторінці Байковецької ОТГ.
За словами молодят Віталія та Іванни, це дуже зручно.
“Відтепер не потрібно їхати в Тернопіль, щоб зареєструвати шлюб, сьогодні це можна зробити у рідному селі”, – відзначив наречений.