У Німеччині трагічно загинув мешканець Тернопільщини: потрібна допомога, аби привезти тіло

У Німеччині загинув наш земляк, мешканець Тернопільщини Михайло Бондя.

Про це повідомляють у спільноті Книга пам”яті померлих за кордоном українців.

Усіх небайдужих просять допомогти родині повернути тіло земляка додому.

“З глибоким сумом повідомляємо, що 20/01/2022 в Німеччині трагічно загинув наш земляк з Тернопільщини пан Михайло Бондя.

Просимо щирої молитви за Царство Небесне для Михайла.

Вічна, світла пам”ять йому.

Одночасно звертаємось до друзів спочилого земляка та до всіх небайдужих з проханням допомогти родині повернути тіло земляка додому: 5168 7574 0444 9623, Приватбанк, отримувач – Бондя Галина”, – ідеться у дописі.